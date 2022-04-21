特斯拉汽车第一季度营收 187.56 亿美元，净利润 33.18 亿美元同比大增 658%

北京时间 4 月 21 日消息，特斯拉公司 (NASDAQ: TSLA) 今天发布了截至 3 月 31 日的 2022 财年第一季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则 (GAAP) 计算，特斯拉第一季度总营收为 187.56 亿美元，较上年同期的 103.89 亿美元增长 81%；归属于特斯拉普通股股东的净利润为 33.18 亿美元，创下纪录，较上年同期的 4.38 亿美元增长 658%。

特斯拉第一季度营收和调整后每股收益均超出分析师一致预期，推动股价在盘后交易中上涨逾 5%。

股价表现：

特斯拉股价盘后上涨 5.60%

特斯拉股价周三在纳斯达克交易所开盘报 1030.00 美元。截至周三收盘，特斯拉股价下跌 50.95 美元，报收于 977.20 美元，跌幅为 4.96%。截至美国东部时间周三 17:05 分 (北京时间周四 5:05 分)，特斯拉股价在盘后交易中上涨 54.67 美元至 1031.88 美元，涨幅为 5.60%。过去 52 周，特斯拉股价最高为 1243.49 美元，最低为 546.98 美元。

第一季度运营要点：

—— 总汽车产量为 305,407 辆，较上年同期的 180,338 辆增长 69%；

・Model S / X 产量为 14,218 辆，上年同期为零；

・Model 3 / Y 产量为 291,189 辆，较上年同期的 180,338 辆增长 61%；

—— 总汽车交付量为 310,048 辆，较上年同期的 184,877 辆增长 68%；

・Model S / X 交付量为 14,724 辆，较上年同期的 2,030 辆增长 625%；

・Model 3 / Y 交付量为 295,324 辆，较上年同期的 182,847 辆增长 62%；

第一季度财务业绩：

—— 总营收为 187.56 亿美元，较上年同期的 103.89 亿美元增长 81%；

・总汽车业务营收为 168.61 亿美元，较上年同期的 90.02 亿美元增长 87%；汽车业务毛利率为 32.9%，较上年同期的 26.5% 增长 6.4 个百分点；其中，出售碳积分收入为 6.79 亿美元，较上年同期的 5.18 亿美元增长 31%；

・能源发电和存储营收为 6.16 亿美元，较上年同期的 4.94 亿美元增长 25%；

・服务和其他业务营收为 12.79 亿美元，较上年同期的 8.93 亿美元增长 43%；

—— 总毛利润为 54.60 亿美元，较上年同期的 22.15 亿美元增长 147%；总毛利率为 29.1%，较上年同期的 21.3% 增长 7.8 个百分点；

—— 营业费用为 18.57 亿美元，较上年同期的 16.21 亿美元增长 15%；

—— 营业利润为 36.03 亿美元，较上年同期的 5.94 亿美元增长 507%；营业利润率为 19.2%，较上年同期的 5.7% 增长了 13.5 个百分点；

—— 调整后的息税、折旧以及摊销前利润 (EBITDA) 为 50.23 亿美元，较上年同期的 18.41 亿美元增长 173%；调整后的 EBITDA 利润率为 26.8%，较上年同期的 17.7% 增长 9.1 个百分点；

—— 归属于特斯拉普通股股东的净利润为 33.18 亿美元，较上年同期的 4.38 亿美元增长 658%；按非美国通用会计准则 (non-GAAP)，剔除股权激励支出，归属于特斯拉普通股股东的净利润为 37.36 亿美元，较上年同期的 10.52 亿美元增长 255%；

—— 归属于特斯拉普通股股东的每股摊薄收益为 2.86 美元，较上年同期的 0.39 美元增长 633%；按非美国通用会计准则，剔除股权激励支出，归属于特斯拉普通股股东的每股摊薄收益为 3.22 美元，较上年同期的 0.93 美元增长 246%；

—— 运营活动提供的净现金为 39.95 亿美元，较上年同期的 16.41 亿美元增长 143%；资本支出为 17.67 亿美元，较上年同期的 13.48 亿美元增长 31%；自由现金流为 22.28 亿美元，较上年同期的 2.93 亿美元增长 660%；现金和现金等价物为 175.05 亿美元，较上年同期的 171.41 亿美元增长 2%。截至第一季度末，剔除汽车和能源产品融资，特斯拉总债务降至不到 1 亿美元。

展望：

—— 交付量：特斯拉计划尽快提高产能。未来多年，特斯拉预计将实现 50% 的年平均汽车交付增长率。增速取决于特斯拉的设备能力、运营效率以及供应链的能力和稳定性。特斯拉工厂已经多个季度没有满负荷生产，供应链成为了主要限制因素，这种局面很可能会贯穿 2022 年；

—— 现金：特斯拉有充足的流动性来资助我们的产品路线图、长期产能扩张计划以及其他费用；

—— 利润：随着特斯拉继续加大创新以降低制造和运营成本，他们预计，随着时间的推移，其硬件相关利润将伴随着软件相关利润加速增长；

—— 产品：奥斯汀和柏林两家工厂各自生产爬坡的速度将受到众多新产品成功推出、新厂址的制造技术、持续遇到的供应链相关挑战的影响。产能爬坡需要时间，奥斯汀和柏林工厂也不例外。特斯拉还表示，公司正在皮卡车 Cybertruck 上的工业化上取得了进展，目前计划在奥斯汀工厂完成 Model Y 产能爬坡之后再生产 Cybertruck。