消息称舍弗勒签署首个欧洲稀土交易，确保电动汽车电机供应

集微网消息，路透报道称，据德国汽车零部件供应商舍弗勒的一名高管透露，该公司已签署一项原材料协议，以确保其蓬勃发展的电动汽车电机业务从欧洲获得稀土磁体供应。

这也将成为欧洲汽车供应商或汽车制造商在该地区签署的首个采购稀土协议。

目前，欧盟正带头推动国内稀土和用于电动汽车和风力涡轮机的超强磁体生产，以减少对主要供应商中国的依赖。

舍弗勒首席运营官 Andreas Schick 表示，舍弗勒已与挪威 REEtec 达成一项为期五年的协议，从 2024 年开始供应稀土氧化物。

据悉，这项交易将于周三宣布，但他拒绝透露交易的价值。

Andreas Schick 在一次采访中表示，“我们正转型为一家电动汽车供应商，并正在大幅提升产能。因此，在稀土方面，我们需要有实力的合作伙伴，不仅要通过中国的标准供应链，我们还需要欧洲的本地供应链。”

近年来，计划大规模增加电动汽车产量的汽车制造商已与矿商签订了钴、锂和镍等电池原材料的合同，但此类交易在稀土行业受到限制。

去年 12 月，通用汽车达成了在美国采购稀土磁铁的协议。

欧盟、英国和美国正争先恐后地建设国内稀土和磁体产业，以摆脱对中国的依赖。欧洲 98% 的永磁体都是由中国供应的。