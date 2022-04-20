大众集团 CEO 迪斯：我们正在失去美国市场，和特斯拉之间还有很大差距

关于特斯拉，大众集团 CEO 赫伯特・迪斯再次给出了极高的评价。

日前，迪斯作为嘉宾接受了 CBS 新闻节目《60 分钟》主持人莱斯利・斯塔尔的采访，再次对特斯拉进行了夸奖，认为大众集团和特斯拉之间还有很大差距。同时迪斯也谈了俄乌冲突、美国市场、电动化等内容。

迪斯表示俄罗斯和乌克兰战争导致部分零部件供应出现了短缺，这对大众的发展带来了非常不利的影响。

而在美国市场方面，迪斯承认大众正在失去美国市场，他认为主要原因是大众没有正确对待美国市场，试图将“欧洲的产品卖到美国”。大众美国 CEO 斯科特・基奥也向莱斯利・斯塔尔介绍了大众对美国市场的布局规划。

此外，迪斯还认为，汽车行业下一阶段的竞争主要会集中在电动汽车领域，但这一领域特斯拉遥遥领先。他认为，有特斯拉这样的一个竞争对手对大众来说非常重要，这可以保证大众继续健康发展。

▲ 大众集团 CEO 迪斯

从采访结果来看，迪斯还是那个迪斯，对大众集团的问题认识非常清晰，对于外部环境也有自己的看法。在迪斯的执掌下，大众集团确实在朝着正确的方向发展，去年大众集团的电动汽车销量就仅次于特斯拉了，随着更多产品投产，大众在销量上对特斯拉实现超越也并非不可能。

以下为莱斯利・斯塔尔、迪斯和斯科特・基奥的采访内容，为符合阅读习惯，车东西对原采访做了编译。

一、俄乌冲突致原材料短缺 退出俄罗斯是困难的决定

1. 莱斯利・斯塔尔：作为全球最大的汽车制造商之一，大众和丰田一直并驾齐驱，在上世纪大众生产了至今仍风靡全球的甲壳虫车型。在过去的一年中，大众集团的营收超过了 2500 亿美元（约合人民币 1.6 万亿元），售出了 900 万辆电动汽车。

尽管如此，对于过去四年一直在经营大众汽车的赫伯特・迪斯来说，更像是一场障碍赛，而不是胜利之旅。大众汽车出售的绝大多数汽车都是燃油车，这跟目前发展的大趋势并不相符。

另一方面，乌克兰就在大众汽车总部东边几个小时车程的地方，俄乌冲突已经对大众产生了不小的影响。今年 3 月份，大众汽车在乌克兰的布线系统工厂被迫关闭，这也导致大众德国工厂的几条装配线不得不闲置。俄乌冲突主要影响了哪些零部件的供应？

赫伯特・迪斯：大部分是线束和电子电气元件。

▲ 大众总部

2.莱斯利・斯塔尔：这些零部件非常关键吗？

赫伯特・迪斯：有些真的很关键。

3.莱斯利・斯塔尔：所以大众集团受到了打击？

赫伯特・迪斯：是的。

4.莱斯利・斯塔尔：除此之外，大众也暂时停止了在俄罗斯的业务，你是否担心普京会没收大众在俄罗斯的工厂？

赫伯特・迪斯：这种情况很难说，我认为这主要取决于我们恢复谈判的程度。

5.莱斯利・斯塔尔：大众在非常早就退出了俄罗斯，我想知道这个决定对你来说有多艰难？

赫伯特・迪斯：这对于我们来说真的是一个相当艰难的决定，因为在俄罗斯我们大约有 7000 名员工，三座工厂，还有已经合作多年的客户，因而退出俄罗斯是一个非常困难的决定。但目前俄乌冲突的背景下，强有力的制裁是我们唯一可以做的措施。

6.莱斯利・斯塔尔：考虑到大众在二战时期的经历，你认为大众汽车有某种义务在这种情况下采取行动？

赫伯特・迪斯：我不会想这么远，但考虑到我们的过去，我们更有意识去做这样的事。

7.莱斯利・斯塔尔：俄乌冲突让欧盟正在考虑禁止从俄罗斯进口石油，而德国一半以上的天然气和三分之一的石油都从俄罗斯进口，如果禁令生效，这会对欧洲产生什么影响？

赫伯特・迪斯：一场持久的战争可能会更大程度损害欧洲和德国的福利。

8.莱斯利・斯塔尔：你认为现在是否是时候去伊朗、委内瑞拉，还有其他一些接触不多的国家进口石油吗？

赫伯特・迪斯：对石油的需求是短期的，从长远来看，我们必须以更快的速度发展可再生能源，如风能和太阳能。

电动汽车将会是非常好的一个途径，我希望大众汽车所有的品牌都可以生产电动电动版本，包括奥迪、保时捷、兰博基尼、宾利，甚至是杜卡迪摩托车。

二、对客户不够重视 正在失去美国市场

在《60 分钟》节目中，莱斯利・斯塔尔也穿插了大众美国 CEO 斯科特・基奥的采访，对大众在美国的战略做了一些介绍。

9.莱斯利・斯塔尔：我上个月在得克萨斯州奥斯汀见到了迪斯，他向我展示了新款纯电动保时捷，我发现迪斯非常喜欢给人惊喜，甚至是惊吓，他在带我体验 Taycan 的时候，在几秒钟将车辆从 0 加速到了 60 英里 / 时。另外他还会站在电动冲浪板上向员工发表演讲。

▲ 迪斯带莱斯利・斯塔尔体验保时捷 Taycan

目前大众正在重组美国田纳西州查塔努加的工厂，这一工厂有 4000 多名员工，正在生产纯电车型 ID.4，这是否说明了大众在美国将会专注于生产电动 SUV。

斯科特・基奥：事实上，大众美国即将进口一辆新款轿车，替代帕萨特车型。这将会是一款超级酷的纯电动帕萨特，而在这款车之后，将会是一辆更大的 SUV 车型。

10.莱斯利・斯塔尔：在上世纪 60 年代和 70 年代，每个美国人都知道大众汽车，如甲壳虫、小巴，但此后大众在美国的表现却并不好，为什么会这样，你觉得呢？

赫伯特・迪斯：这很难，但是我必须接受，我们在美国失去了阵地，我认为主要的原因是我们没有重视美国客户，我们试图在美国销售欧洲的产品。

11.莱斯利・斯塔尔：大众在中国、欧洲和拉丁美洲都有很好的表现，为何要把精力放在美国市场？

赫伯特・迪斯：美国也是一个非常重要的市场，我们不能因为现阶段正在赔钱就放弃美国市场。

12.莱斯利・斯塔尔：没错。

赫伯特・迪斯：我们必须回到美国，我们必须通过正确的方式在美国变得更有影响力。其中一个方法就是推出一些有趣的车型，如 60 年代嬉皮士和冲浪者中非常流行的小巴车型，我们为其推出了全新的电动版本 ID.Buzz。

▲ 大众 ID.Buzz

13.莱斯利・斯塔尔：这是旧车型的全新版本吗？

赫伯特・迪斯：是的，在技术上有很多进步，主要在安全方面做了提升，将 20 世纪最酷的东西引入电气化时代将会帮助大众重新夺回美国市场。

14.莱斯利・斯塔尔：你知道，在美国最畅销的车型是卡车。据我所知，你们没有为美国市场制造电动卡车的计划。

赫伯特・迪斯：暂时还没有。到本世纪末，大众汽车的车型中至少有一半是电动汽车，并且还将会淘汰数十种内燃机型号。

我们需要让世界脱碳，因为气候正在发生变化，为了让汽车行业脱碳，唯一可行的办法就是电气化。

15.莱斯利・斯塔尔：你将不得不淘汰引擎，变速箱。

赫伯特・迪斯：是的。

16.莱斯利・斯塔尔：甚至需要很多新的设计。

赫伯特・迪斯：这正是我们所尝试的。从历史上来看，旧时代成功的公司在新时代仍然成功的例子并不多。

17.莱斯利・斯塔尔：你们在电气化领域有很多的竞争对手。

赫伯特・迪斯：是的，新的竞争对手对我们很有挑战性，一些对手有软件背景，一些对手有电池背景，据说苹果也将会在某个时刻进入，这些可能是我们必须最认真对待的竞争对手。

18.莱斯利・斯塔尔：为了竞争，大众试图在全球招募数千名软件和电池工程师。目前大众已经在查塔努加开设了一家新的电池工厂，但还没有自己制造电池，在美国均选用了韩国供应商的电池产品，大众仅仅是将这些电池安装在车上。

斯科特・基奥：我们将涉足电池业务，因为这是核心必需品，我们将在美国制造更多的工厂。

▲ 大众美国工厂

19.莱斯利・斯塔尔：也就是说，如果你是一家汽车公司，那么你同时也是一家电池公司。

斯科特・基奥：在成为电池公司的同时还必须是一家软件公司。

20.莱斯利・斯塔尔：这场竞赛是在科技公司和传统车企之间展开的。讽刺的是，大众似乎是从 2015 年的丑闻中抢占了先机，这迫使大众转向电动汽车。你觉得人们已经忘了这件事吗？

赫伯特・迪斯：不，这是一件持久的事情，我们必须让我们的客户相信我们值得考虑，我们也将会提供好的产品。

三、中国占 40% 的销量 特斯拉目前遥遥领先

21.莱斯利・斯塔尔：我之前在奥斯汀附近的“Electrify America”的大型快速充电站充电时遇到了一点小问题，而这可能只是你面临的一个小挑战。由于疫情导致线束和半导体等关键零部件面临短缺，大众的商业模式正在遭遇困境，今年 2 月份，一场大火还烧毁了 4000 辆汽车。

而现阶段，疫情还正在影响大众在中国的销量，你们的销售额有多少来自中国？

赫伯特・迪斯：大约 40%。

22.莱斯利・斯塔尔：几乎一半。

赫伯特・迪斯：是的。

23.莱斯利・斯塔尔：但中国的业务似乎受到严厉的批评，因为一家工厂位于新疆，您是否担心立场问题。

赫伯特・迪斯：我不认为这是我们要传达的信息，我们的员工受到了平等的对待，没有被强迫劳动。

24.莱斯利・斯塔尔：你确定吗？

赫伯特・迪斯：我绝对确定。

25.莱斯利・斯塔尔：你觉得中国政府会让这家公司持续开放吗？

赫伯特・迪斯：我们希望保持开放，我认为我们留下来，当地人的生活会更好，在新冠疫情之前，我甚至计划亲自去参观这座工厂。

26.莱斯利・斯塔尔：你会那样做吗？

赫伯特・迪斯：是的，我会那样做，我一定会参观工厂。

27.莱斯利・斯塔尔：尽管目前电动汽车面临着很多障碍：战争、流行病、工程师短缺等，但不断上涨的油价也让电动汽车更具有吸引力，去年大众售出的所有电动车仅次于特斯拉，你觉得在电动车销量方面，大众与特斯拉有多接近？

赫伯特・迪斯：我们是全球第二，特斯拉更领先。

28.莱斯利・斯塔尔：第二和第一之间是否已经很接近了？

赫伯特・迪斯：我不得不承认，特斯拉目前遥遥领先，而且他们发展得非常迅速。他们正在柏林建厂，距离我们的工厂 200 公里。但我认为有一个新的竞争对手，对我们的发展来说非常健康。

▲ 特斯拉柏林工厂

29.莱斯利・斯塔尔：你的员工评论说你把特斯拉当作基准并且谈论它，但员工们并不喜欢特斯拉。

赫伯特・迪斯：是的，实际上你是对的。他们不喜欢特斯拉。（笑）