特斯拉汽车亮眼财报主要靠提价，一季度卖碳积分收入 6.79 亿美元

4 月 21 日消息，周三美股盘后电动汽车制造商特斯拉公布 2022 年第一季度财报。当季业绩超出华尔街的预期，主要原因是全系电动汽车价格上调让特斯拉有效避免了供应链问题和成本上升所带来的影响。

自疫情爆发以来，竞争对手纷纷深陷全球供应链问题，甚至不得不停工停产。但特斯拉连续几个季度发布创纪录的汽车交付量和收益。

特斯拉股价盘后上涨逾 6%。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在投资者电话会议上表示，特斯拉今年的汽车交付量增长幅度有望达到 60%，未来几年有信心实现平均 50% 的年交付增长率。

罗斯资本 (Roth Capital) 分析师克雷格・欧文 (Craig Irwin) 表示：“价格涨幅远远超过成本通胀。”“目前上海超级工厂的生产管理得很好，我们预计奥斯汀和柏林超级工厂能弥补产能缺口。”

今年 3 月份马斯克表示，特斯拉面临原材料和物流方面的巨大通胀压力，随后上调中国、美国和其他市场的电动汽车价格。

特斯拉在表示：“供应链是主要限制因素，自营工厂连续几个季度都在低于产能的情况下运营，这种情况可能会在 2022 年持续存在。”

特斯拉表示，芯片短缺问题和疫情给供应链和工厂运营造成了一定压力，此外一些原材料的价格最近几个月上涨了数倍之多。

特斯拉财报显示，第一季度公司营收为 188 亿美元，较去年同期增长 81%，而分析师平均预期为 178 亿美元。

今年第一季度，特斯拉向其他汽车制造商销售碳排放积分获得收入 6.79 亿美元，同比增长 31%。公司每股盈利为 3.22 美元，超过分析师预期的 2.26 美元。

与去年同期相比，特斯拉第一季度所交付的单台汽车税前利润增长幅度超 60%，达到 16203 美元。

特斯拉通常不打汽车广告。美国超级碗比赛期间，不少汽车制造商播放了大量有关自家电动汽车的广告，有些广告还抨击特斯拉和大众。而特斯拉透露，在比赛结束后的第二天，其电动汽车订单激增。

马斯克在投资者电话会议上表示，预计 2024 年将大规模量产一款没有方向盘和踏板的自动驾驶出租车。

上周，马斯克提出收购个人社交媒体 Twitter，让投资者担心他可能会出售部分特斯拉股票，或以特斯拉股票为抵押为提出的 430 亿美元交易计划融资。

在特斯拉柏林和德州超级工厂相继开工之际，投资者还担心马斯克会从特斯拉分心。

特斯拉在一份声明中表示：“工厂起步和发展往往需要时间，设在美国奥斯汀和德国勃兰登堡的超级工厂也将如此。”