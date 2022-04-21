Meta 电子商务雄心再次受挫：WhatsApp 未能在巴西推出支付服务

据报道，多位知情今日人士称，由于与潜在支付合作伙伴存在分歧，Meta 未能按计划在巴西推出 WhatsApp 支付服务。这意味着 Meta 的电子商务雄心再次受到打击。

知情人士称，WhatsApp 原计划于去年底在巴西推出商家支付服务（p2m），这将是 WhatsApp 在全球范围内首次推出支付功能。

然而，到目前为止，WhatsApp 仍难以当地合作伙伴（帮助推出服务，并处理电子支付）签约，且还要等待巴西央行的批准。巴西是 WhatsApp 的第二大市场，拥有 1.2 亿用户。

这意味着，Meta 进军金融服务业再次挫折。按照原计划，Meta 希望将巴西市场作为一个试验台，率先推出商家支付服务，然后再拓展到全球其他市场，从而进一步推动电子商务业务。

与此同时，随着 Facebook 和 Instagram 等主要产品的受欢迎程度下降，Meta 也在寻找其他替代营收源。

知情人士称，Meta 与巴西支付公司之间的谈判，在几个问题上陷入停滞，包括对方认为 WhatsApp 给出的费用太低。

此外，巴西支付公司还认为，Meta 拟定的条款过于苛刻，并担心 Meta 将与该倡议相关的某些法律责任转嫁给他们。

其中一位知情人士称：“技术上不存在问题。主要是合同方面的。”

对此，Meta 在巴西的潜在合作伙伴 Cielo、Rede 和 Getnet 等，均拒绝发表评论。