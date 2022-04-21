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蓝宝石发布 RX 6400 白金版 mini 显卡，售价 1349 元

2022/4/21 14:26:25 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 21 日消息，蓝宝石现已发布 RX 6400 4G D6 白金版显卡，售价 1349 元。

官方表示，在此之前，最高性能的 mini 显卡是 GTX 1650，现如今蓝宝石 RX 6400 4G D6 白金版的上市将 mini 显卡的性能提升了 20-30%，重新定义了 mini 显卡。

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据介绍， 蓝宝石 RX 6400 4G D6 白金版采用了更为先进的 6nm 工艺，BOOST 频率高达 2321MHz，内含 768 个流处理器、16MB 无限缓存、4GBGDDR6 显存，整卡功耗约 57W 功耗，无需外接电源供电。

IT之家了解到，蓝宝石 RX 6400 4G D6 白金版是 mini 显卡，尺寸规格为 170×68.9×17.15 mm，为了方便使用，显卡配备半高和全高两块挡板，玩家可根据自己的机箱自行选择。显卡配备了 HDMI2.1 和 DP1.4 接口，支持双屏输出，支持高刷新高分辨率输出，最大支持 8K 显示器。

蓝宝石 RX 6400 4G D6 白金版采用单风扇散热设计，风扇采用了双滚珠轴承，搭载高效导热鳍片与镀镍热管。此外，显卡还做了显存导热设计，让显存持续运行在低温之下。

性能方面，官方表示，蓝宝石 RX 6400 4G D6 白金版鲁大师旧版测试分 15W+，3DMARK Fire Strike 得分 11716 分，3DMARK Fire Strike Extreme 得分 5228 分，3DMAKR Fire Strike Ultra 得分 2665 分，3DMARK TimeSpy 得分 3659 分，拥有主流游戏显卡的效能，在 1080P 分辨率下，应对中高特效游戏大作毫无压力。

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关键词：蓝宝石RX 6400 显卡

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