瑞芯微：RV1106 / RV1103 即将向客户提供样品，预计今年上半年进入量产

4 月 21 日，瑞芯微在投资者互动平台回应投资者关于“公司年初发布的 RV1106 / RV1103 预计何时能够进入量产”的问询时表示，RV1106 / RV1103 是公司新一代机器视觉方案，在 NPU、ISP、视频编码、音频处理等性能均有显著升级，具有高集成度、高性价比、低待机功耗的特点，将助力机器视觉、汽车电子、新零售、智能办公教育类行业伙伴有效提升产品核心竞争力。目前即将向客户提供样品，预计今年上半年能够进入量产阶段。

日前，瑞芯微 RV11xx 系列芯片（RV1126 / RV1109 / RV1106 / RV1103）正式通过 PSA Certified Level 1 安全认证。该认证是一项国际权威认证，为 Arm 联合多家独立安全测试实验室及咨询机构，面向物联网芯片、软件和设备推出的相关测试与认证，旨在确保 IoT 产品从设计到实际应用的安全性。

随着物联网嵌入式设备需求量的不断增加，安全性已成为设备设计及部署的基本要求。目前，瑞芯微的多款芯片均获得 PSA Certified 认证，除视觉芯片 RV11XX 系列外，两款高性能旗舰芯片 RK3399 Pro 及 RK3399 已于去年获得 PSA Certified 认证，并同时获得了 Arm 发起针对设备的硬件和固件兼容性的 Arm System Ready IR（IoT Ready）认证。

另外，瑞芯微表示，2021 年 1 月，公司推出首颗通过 AEC-Q100 车用可靠性标准测试的芯片 RK3358M。RK3568M 已经在认证的过程中，即将在 2022 年上半年完成 AEC-Q100 测试。2021 年 12 月推出的新款高性能处理器 RK3588 也将进入汽车电子领域，针对高性能智能座舱的应用。公司的机器视觉处理器也已在不同种类汽车的 DMS、DVR 系统中得到应用。