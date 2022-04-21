雷克萨斯推出首款纯电动车型 RZ，基于丰田 e-TNGA 架构打造

IT之家 4 月 21 日消息，雷克萨斯昨晚正式面向全球市场推出了旗下首款专属纯电车型 —— 雷克萨斯 RZ，定价尚未公布，将于 2022 年冬季后将在日本、中国、北美、欧洲等 50 个国家市场上市。

据悉，这款车型定位中型纯电动轿跑 SUV，基于丰田「e-TNGA 纯电动架构」打造，采用了标志性的纺锤形格栅、“√”形日行灯、贯穿式尾灯等设计。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4805/1895/1635mm，轴距为 2850mm。

动力方面，雷克萨斯 RZ 配备了双电机驱动系统（前后共计 150kW+80kW=230kW / 312PS），采用 DIRECT4 电子动态四驱系统，而且全新 eAxle 电驱动系统全面集成电机、驱动桥和逆变器。

续航方面，新车将配备容量为 71.4kWh 的电池包，不过目前官方尚未给出详细百公里加速时间和续航里程数据。

值得一提的是，它的方向盘与大家常见的不太一样，偏向赛车一些，设计上类似特斯拉 Model S Plaid 的“Yoke”方向盘，当然也可以选择标准方向盘。方向盘后方除了有人脸识别摄像头外，还配备了一块全液晶仪表。

此外，它还搭载了最新的 LEXUS 雷克萨斯智能安全系统 LSS+3.0，首次应用的智能驾驶系统 Advanced Drive，支持交通拥堵辅助功能，可智能感知、判断和辅助车辆操作，在堵车时帮助司机有效缓解驾驶疲劳以及更好地掌握四周的交通情况。新车还配备手机遥控泊车功能的智能泊车系统 Advanced Park。除了传统的倒车入位，当前还支持前行泊车模式，可前行 / 倒车驶离泊车位。

全新 RZ 主要产品特质 ➢ 依托先进电气化技术，“LEXUS 雷克萨斯驾驶印迹”（Lexus Driving Signature）再度进化 ・新 DIRECT4 电子动态四驱系统，确保车辆始终忠实于驾驶者意图 ・Steer by Wire 可变比电子线控转向系统，实现更为紧密的人车互动，带来令人耳目一新的操控感受 ・专属纯电平台进一步优化车型基本特质，提供卓越的驾驭性能 ・独特的 AVS 模拟声浪音效与宁静座舱氛围相得益彰，延续 LEXUS 雷克萨斯品牌 DNA—— 静谧性 ・采用纯电动车型独特的空气动力学设计，进一步丰富驾驶乐趣，呈现先锋且独特的设计风范 ・全新 RZ 传承品牌在混合动力领域多年的技术积淀和深厚造诣 ➢ 以动态性能激发设计灵感，打造独特的设计风格，创造动人车身比例 ・全新“纺锤形车身”缔造和谐的车身比例，展现 LEXUS 雷克萨斯纯电车型的运动风范 ・电气化技术加持下，全新 RZ 侧面和尾部设计凸显卓越的动态性能 ・全新外观配色增添纯电动车的个性魅力 ・简约的内饰空间彰显 LEXUS 雷克萨斯以心至诚的待客之道 ・全新 RZ 以人为本的座舱布局提供愉悦惬意的驾驶体验 ・氛围照明与内饰配色交相辉映，营造自在舒适的私享空间 ➢ 搭载先进安全科技，秉承以心至诚的待客之道，令旅途愈加精彩纷呈 ・搭载先进主动安全技术 LEXUS 雷克萨斯智能安全系统 LSS+ 3.0 ・Lexus Teammate 助力打造轻松舒适的出行体验 ・人性化配置彰显以心至诚的待客之道，营造舒适自在的驾乘空间 ・全新 RZ 搭载前瞻人性化科技，实用性与使用便利性倍增

IT之家了解到，雷克萨斯还提出到 2030 年要实现旗下所有车系都将提供纯电动版本，并预计在 2035 年于全球范围内实现 100% 纯电动化，此次亮相的 RZ 便是打头阵的一款车型。