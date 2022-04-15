丰田全新纯电 SUV 车型将于 5 月上市，采用 SiC 器件

4 月 12 日，丰田官网宣布，他们将推出全新 bZ4X SUV 电池电动车，于今年 5 月上市。

据丰田工业株式会社 4 月 13 日公告，bZ4X 采用了他们研发的车载充电装置 ESU，该装置集成了搭载 SiC 技术的车载充电器（OBC）和 DC-DC 转换器。

丰田工业表示，搭载了 SiC 二极管的车载充电装置比传统的更小、更轻，还能将成本有效降低 30%。该碳化硅技术来源于日本电装。

据公告介绍，以往的车载充电装置一般是搭载 2 个输出 3.3kW 的功率转换电路，但此次开发的产品通过将其合并为 1 个 6.6kW 的电路，从而减少了零部件数量。由于只使用一个电路，高浪涌电压就成了亟需解决的问题，而搭载 SiC 能有效解决这一问题。

国内方面，去年年底和今年年初，派恩杰和爱仕特都宣布，他们的 SiCMOSFET 已被国内龙头车企采用，订单金额达数千万元。

国外市场方面，3 月 8 日，罗姆半导体官网宣布，电动汽车 LucidAir 将采用他们的 SiCMOSFET，以打造高效车载充电器（OBC）。罗姆的 SiCMOSFET 可为该车载充电装置提供高达 19.2KW 的交流充电，每小时可增加 80 英里的续航里程。