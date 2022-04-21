Ax-1 宇航员将于 4 月 23 日离开国际空间站，SpaceX 下一次发射任务推迟至 26 日

IT之家 4 月 21 日消息，如果一切按计划进行，全世界首个到国际空间站的私人航天 Ax-1 任务将于周六晚（4 月 23 日）结束，届时四位宇航员将离开国际空间站（ISS）。

IT之家了解到， Ax-1 计划在太空实验室停留 10 天后离开，也就是原定于本周二（4 月 19 日）结束，但由于佛罗里达海岸降落区附近的恶劣天气导致无法按原计划进行，迫使任务团队重新评估返回期。

官方现决定：Ax-1 的 SpaceX 龙飞船将于美国东部时间周六晚上 8:35（北京时间 4 月 24 日 08:35）从国际空间站撤离，并于周日（4 月 24 日）返回地区。NASA 表示，在天气允许的情况下，着陆时间大概是美国东部时间下午 1 点 46 分。

他们补充说：“团队将在脱离对接之前继续监测着陆点的天气情况，以确保可以满足 Ax-1 宇航员和龙飞船安全返回的条件，”他们强调目前还有足够的物资来支持 Ax-1 机组人员和目前在空间站上的其他七名宇航员生活。

此外，Ax-1 计划的延期也影响了 SpaceX 的另一项任务 ——Crew-4，该任务将把三名 NASA 宇航员和一名欧洲航天局的航天员运送到国际空间站进行长期驻留。

Crew-4 原定于本周六发射，但现在已经推迟至 4 月 26 日。NASA 表示，他们希望在 Ax-1 返回和 Crew-4 升空之间留出两天的时间，以便进行数据分析和其他准备工作。