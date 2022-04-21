首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 科学探索>天文航天

Ax-1 宇航员将于 4 月 23 日离开国际空间站，SpaceX 下一次发射任务推迟至 26 日

2022/4/21 16:05:18 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 4 月 21 日消息，如果一切按计划进行，全世界首个到国际空间站的私人航天 Ax-1 任务将于周六晚（4 月 23 日）结束，届时四位宇航员将离开国际空间站（ISS）。

IT之家了解到， Ax-1 计划在太空实验室停留 10 天后离开，也就是原定于本周二（4 月 19 日）结束，但由于佛罗里达海岸降落区附近的恶劣天气导致无法按原计划进行，迫使任务团队重新评估返回期。

官方现决定：Ax-1 的 SpaceX 龙飞船将于美国东部时间周六晚上 8:35（北京时间 4 月 24 日 08:35）从国际空间站撤离，并于周日（4 月 24 日）返回地区。NASA 表示，在天气允许的情况下，着陆时间大概是美国东部时间下午 1 点 46 分。

他们补充说：“团队将在脱离对接之前继续监测着陆点的天气情况，以确保可以满足 Ax-1 宇航员和龙飞船安全返回的条件，”他们强调目前还有足够的物资来支持 Ax-1 机组人员和目前在空间站上的其他七名宇航员生活。

2022 年 4 月 13 日，Axiom Space Ax-1 国际空间站任务的四名私人宇航员在视频通话中向休斯顿航天中心的学生挥手致意。他们是（左起）：Ax-1 飞行员拉里·康纳； 指挥官和前美国宇航局宇航员迈克尔·洛佩斯-阿莱格里亚； 加拿大企业家 Mark Pathy； 和以色列企业家 Eytan Stibbe。

此外，Ax-1 计划的延期也影响了 SpaceX 的另一项任务 ——Crew-4，该任务将把三名 NASA 宇航员和一名欧洲航天局的航天员运送到国际空间站进行长期驻留。

Crew-4 原定于本周六发射，但现在已经推迟至 4 月 26 日。NASA 表示，他们希望在 Ax-1 返回和 Crew-4 升空之间留出两天的时间，以便进行数据分析和其他准备工作。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：国际空间站宇航员太空探索技术公司

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用