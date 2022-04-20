研究微重力下火焰如何燃烧，NASA 在国际空间站点火 1500 多个

4 月 20 日消息，日前美国国家航空航天局（NASA）透露，自 2017 年以来，其已经通过微重力先进燃烧实验 (ACME) 项目在国际空间站点燃 1500 多个火焰，目的是了解太空中的火焰燃烧现象和机制。

据悉，近五年来 ACME 项目已经先后进行六类研究。美国宇航局格伦研究中心 ACME 项目科学家丹尼斯・斯托克（Dennis Stocker）在最近的声明中表示：“这些知识可以帮助地球上的设计师和工程师开发效率更高、污染更少、运行更安全的熔炉、发电厂、锅炉等各种燃烧系统。”

ACME 团队主要在 NASA 位于克利夫兰的格伦国际空间站有效载荷操作中心远程进行点火实验。

这些实验是在国际空间站燃烧集成机架的一个模块中进行，在轨运行共 4 年半的时间。今年 2 月份，NASA 移除 ACME 项目，启动新的火灾安全试验固体燃料点火和熄灭（SoFIE）项目。斯托克说，ACME 项目贡献超出最初设想。

斯托克表示：“超过 1500 个火焰被点燃，是最初计划数量的三倍多。”“其中实现了不少第一，最引人注目的是在火焰冷却和球形火焰领域的研究。”

NASA 指出，ACME 项目硬件设备将在 2022 年某个时候返回地球，未来将重新用于一系列新的实验。

NASA 表示，近五年来 ACME 主要完成六个旨在测试火焰不同方面的实验。其中有主要研究实验材料在没有空气流动太空舱中可以燃烧多久的燃烧速率仿真实验以及有助于预测无烟和煤烟火焰结构和动力学的球形火焰结构和响应实验等。