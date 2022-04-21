百度智能云特惠：1C1G 云服务器新用户 38 元 / 年，.TOP/.xyz 中英文域名注册 1 元 / 首年

IT之家 4 月 21 日消息，百度智能云现已开启云服务器特惠专场活动，新用户专享 0.4 折起，1C1G 云服务器新用户首年 38 元。同时，符合条件的用户可领取不同面额的优惠券，适用于不同产品。

其中，百度智能云新用户可以 38 元 / 年的价格秒杀 1C1G 云服务器密集计算型 ic4，后者适用于博客、学习、测试等基础业务需求。新用户还可以 1 元 / 首年的价格注册 .top 或.xyz 域名。

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面向新老用户，2C2G、2C4G、2C8G、2C16G 等多种配置的云服务器可享有不同程度的优惠。

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同时，国内流量包、云数据库、域名服务等均参与优惠活动，100G、1 年有效期的 CDN 国内流量包 9.9 元，.cn 英文域名注册 32 元 / 首年。

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针对企业用户，百度智能云还推出了多种高规格云服务器优惠，折扣 1 折起。其中，4C8G 云服务器计算型 c4 514 元 / 年，4C16G 云服务器通用型 g4 849 元 / 年。

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