2499 元起，一加 Ace 正式发布：天玑 8100 Max、京东方独供屏、150W 长寿闪充、IMX766

IT之家 4 月 21 日消息，在今日的一加发布会上，一加正式推出了首款 Ace 系列的新旗舰 —— 一加 Ace，现已开启预售，将于 4 月 26 日 10:00 正式开售。

8+128GB 售价 2499 元

8+256GB 售价 2699 元

12+256GB 售价 2999 元

12+512GB 售价 3499 元

该机搭载联发科天玑 8100-MAX 处理器（其 Benchmark 跑分比天玑 8100 高约 2000 分），支持 1080P 视频夜景降噪。此外，它还配备了 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，全球首发超晶石墨散热（4129.8mm² 钢化 VC），内置游戏独显芯片。

据称，该机支持 MTK 稳帧策略和 HyperBoost 的 GPA 稳帧策略，一加在这方面强于友商。而且该机是唯一通过三大游戏认证的手机，完美拿下泰尔实验室游戏手机认证、和平精英职业联赛技术实验室赛事环境认证、首届英雄联盟手游职业联赛比赛用机硬件测试认证。

一加 Ace 采用了 6.7 英寸 2412×1080 分辨率 120Hz 刷新率的京东方独供 OLED 柔性直屏，类钻排列，720Hz 触控采样率，智能 1000Hz 瞬时触控采样率，典型亮度 500nits，最大激发亮度 800nits，局部峰值亮度 950nits。

此外，该机还采用了新一代 COP 封装（下巴 2.37mm），支持 10.7 亿色，第七代屏幕指纹，支持屏幕指纹心率检测、DC 调光。

影像方面，该机前置 16MP（索尼 S5K3P9），后置 50MP（索尼 IMX766，OIS）+8MP 超广角（IMX355）+2MP 微距（GC02M1）三摄。

续航方面：一加 Ace 内置 4500mAh 双电芯电池，支持 150W 长寿版快充，可在 17 分钟内充满，支持 1600 次充放电循环，还有独立 MCU 充电安全芯片。

其他方面，该机厚 8.2mm，重 186g，有开黑、回蓝 2 款配色，玻璃后盖塑料边框，拥有全新设计的电竞 9 天线 + 全球首发 Wi-Fi /蓝牙全加速技术，全方位感应 NFC，X 轴线性马达，立体声双扬声器，通过 Dolby Atmos 和 Hi-Res 双认证，预装 ColorOS 12.1 系统。