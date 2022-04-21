宁德时代：2021 年实现净利润 159.3 亿元同比增长 185.34%，动力电池系统销售收入 914.9 亿元

报告期内，公司深化与特斯拉、现代、福特、戴姆勒、长城汽车、理想、蔚来等全球客户的长期战略合作，与特斯拉于 2021 年 6 月签订的供货框架协议约定公司将在 2022 年至 2025 年期间向特斯拉供应产品。