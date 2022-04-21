宁德时代：2021 年实现净利润 159.3 亿元同比增长 185.34%，动力电池系统销售收入 914.9 亿元

IT之家 4 月 21 日消息，今日晚间，宁德时代披露了 2021 年年度报告。公告显示，宁德时代 2021 年实现净利润 159.3 亿元，同比增长 185.34%。
IT之家了解到，报告期内，宁德时代实现营业总收入 1303.56 亿元，同比增长 159.06%。2021 年，宁德时代实现锂离子电池销量 133.41GWh，同比增长 184.82%，其中动力电池系统销量 116.71GWh，同比增长 162.56%。
宁德时代在公告中指出，报告期内，动力电池系统销售系公司主要收入来源，公司动力电池系统销售收入为 914.9 亿元，同比增长 132.06%。
报告期内，公司深化与特斯拉、现代、福特、戴姆勒、长城汽车、理想、蔚来等全球客户的长期战略合作，与特斯拉于 2021 年 6 月签订的供货框架协议约定公司将在 2022 年至 2025 年期间向特斯拉供应产品。
第二代磷酸铁锂 CTP 产品实现大批量交付， 高电压三元产品在 700km 续航以内的乘用车上得到大规模应用，磷酸铁锂量产供货电芯能量密度最高已达 200Wh/kg，第二代无热扩散的电池系统已获得多个国外内客户的认可。
此外，报告期内公司海外订单交付规模快速提升，海外业务逐渐成熟。