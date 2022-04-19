集邦咨询：预计 2024 年全球磷酸铁锂电池装机量占比将达 60%，成动力电池市场主流

IT之家 4 月 19 日消息，TrendForce 集邦咨询预估，至 2024 年在全球动力电池市场装机量占比将超过 60%。

TrendForce 集邦咨询表示，从全球最大的电动车市场中国来看，动力电池市场在 2021 年出现反转，磷酸铁锂电池以 52% 的装机占比正式超越三元电池，今年第一季装机量占比持续上升至 58%，成长速度也远超过三元电池。不过以全球电动车市场来看，受惠于欧美新能源汽车市场渗透率提升，三元电池在 2021 年仍以超过 60% 的市占率远超磷酸铁锂电池，后者市占率约 32~36%。

尽管目前仍有较大差距，但观察近两年全球新能源电池正极材料业者产能规划，磷酸铁锂材料的扩产规模和速度都将远超三元材料。据 TrendForce 集邦咨询调查，目前全球正极材料业者已公告的拟扩产项目集中在中国和韩国，名义上规划总产能超 1100 万吨，其中磷酸铁锂正极规划产能约占 64%，不过由于规划产能已超市场需求，未来行业总规划产能将与实际产能之间形成一定差距，未来实际有效产能可达到多少仍有待观察。

值得注意的是，伴随 2021 下半年以来锂、钴、镍等核心电池原材料涨势明显，加上全球动力电池供应链受俄乌冲突、疫情等不确定因素的影响，短期内产业链的供给与需求之间的成长速度将有所差距，企业将更着重在降低电池材料成本，以及供应链安全等关乎未来竞争力的两大课题。

在此趋势下，TrendForce 集邦咨询预期，磷酸铁锂电池的性价比优势将更突出，未来 2~3 年内或将成为终端市场的主流，磷酸铁锂电池与三元电池全球装机量比例也将在 2024 年由 3:7 转变为 6:4。