国美与美的员工互殴引发撤场，官方回应称希望把坏事变好事并将慰问被打人员

IT之家 4 月 21 日消息，4 月 19 日，一份有关济南国美分部员工殴打美的员工的公函开始在网上流传，落款为美的集团中国区域，引起网友热议。
该公函称，4 月 15 日，济南国美分部员工对美的员工物理殴打，美的已在 4 月 17 日中午向国美告知立场，希望提出解决方案，但截至 4 月 18 日 18 时，未收到关于该事件的任何解决措施相关回复。本次事件已经严重伤害了长期从事与国美协同的业务体系及全体营销同事对国美的感情。“美的系全品类即日起全面撤出国美济南分部，撤回全体国美济南分部我司派驻导购，暂停全品类向国美济南分部发货。”
4 月 19 日，美的集团相关负责人回应称，此事还在了解和处理中。同日，国美电器相关负责人也表示此事目前还在调查，稍后会有回复。还有媒体报道，有国美济南工作人员表示：“目前正在沟通，具体结果还未出来，没法对外发声。”
今日晚间，国美发声明回应称，人员产生了争执，并发展成了肢体冲突，都是为了做好各自的工作，国美电器对于此次事件高度重视，通过把坏事变好事，推动双方进一步合作。
IT之家了解到，以下为具体声明：
近日，我们关注到有关国美电器员工和美的集团派驻导购在门店日常工作中产生沖突的报道。对此国美电器高度重视，经对事件原委和过程核实后，声明如下：
1、国美电器和美的集团多年合作以来，从未发生过类似事件。双方都践行公平、规范、共赢的经营管理理念，对经营场所和员工的管理都有严格的制度和规范，对经营场所发生的扰乱公平公正经营秩序、损害顾客体验和利益的违纪违规行为，都应严肃处理和杜绝。
2、该事件因国美电器济南门店管理人员和美的派驻导购人员，对美的宣传物料卖场摆放的合规性存在分歧，产生了争执并发展为肢体冲突。涉事双方员工的本意都是为了做好各自工作，初衷都是好的，但处理分歧的方式冲动失当，违反了员工行为规范，扰乱了卖场经营秩序，是严重的经营管理事故。
3、国美电器济南分部作为区域卖场的经营管理方和合作伙伴派遣导购的委托管理方，没有落实好对经营秩序和员工行为的严格管理；事件发生后，各级领导没有第一时间妥善管控分歧解决问题，导致问题升级，负有不可推卸的管理责任；国美电器总部已要求济南分部领导慰问美的员工，并依据公司制度，对涉事各级相关责任人严肃处理，并在全公司通报警示，杜绝此类事件再次发生。
4、国美电器对此次两司员工个人间的冲突事件高度重视并正妥善处理，通过把坏事变好事，推动双方合作的进一步升级深化，并将一如既往地携手美的在内的广大厂商伙伴，为消费者持续提供更好的产品和服务，共同服务好中国家庭的美好生活。
5、感谢大家对国美电器的关注和关心，对于此事占用了公共资源，我们深表歉意。