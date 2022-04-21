国美与美的员工互殴引发撤场，官方回应称希望把坏事变好事并将慰问被打人员

IT之家 4 月 21 日消息，4 月 19 日，一份有关济南国美分部员工殴打美的员工的公函开始在网上流传，落款为美的集团中国区域，引起网友热议。

该公函称，4 月 15 日，济南国美分部员工对美的员工物理殴打，美的已在 4 月 17 日中午向国美告知立场，希望提出解决方案，但截至 4 月 18 日 18 时，未收到关于该事件的任何解决措施相关回复。本次事件已经严重伤害了长期从事与国美协同的业务体系及全体营销同事对国美的感情。“美的系全品类即日起全面撤出国美济南分部，撤回全体国美济南分部我司派驻导购，暂停全品类向国美济南分部发货。”

4 月 19 日，美的集团相关负责人回应称，此事还在了解和处理中。同日，国美电器相关负责人也表示此事目前还在调查，稍后会有回复。还有媒体报道，有国美济南工作人员表示：“目前正在沟通，具体结果还未出来，没法对外发声。”

今日晚间，国美发声明回应称，人员产生了争执，并发展成了肢体冲突，都是为了做好各自的工作，国美电器对于此次事件高度重视，通过把坏事变好事，推动双方进一步合作。

IT之家了解到，以下为具体声明：