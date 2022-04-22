5499 元起，荣耀 Magic4 Pro /至臻版手机今天上午正式开售：搭载骁龙 8 Gen 1 芯片，5000 万像素 7P / 8P 主摄

IT之家 4 月 15 日消息，据荣耀手机官方宣布，新一代智慧旗舰荣耀 Magic4 Pro / 至臻版 会在 4 月 22 日 10 : 08 正式开售。该机搭载 5000 万像素 7P 高规格主摄，AI 人像引擎，智慧隐私通话，售价 5499 元起。

荣耀 Magic4 / Pro 国行于 3 月 17 日发布，其中荣耀 Magic4 已经于 3 月 25 日提前发售。

荣耀 Magic4 Pro 搭载高通骁龙 8 Gen 1 处理器，搭配 OS Turbo X、GPU Turbo X 和 LINK Turbo X 三大引擎，内置支持 100W 快充的 4600mAh 电池，后置配备了 5000 万像素主摄像头 +5000 万像素超广角镜头 +6400 万像素长焦镜头 +dTOF 镜头组合。主摄为 7P 镜片，长焦支持 OIS 光学防抖，3.5 倍光学变焦 +100 倍数码变焦；前置 1200 万像素超广角镜头 +3D 景深镜头，还有 Ultra Fushion 技术。

荣耀 Magic4 至臻版手机 12GB + 512GB 售价 7999 元。有陶瓷黑、陶瓷白两款配色，采用标志性缪斯之眼设计，潜望长焦镜头居于正中，镜头模组对称环绕，配备纳米微晶陶瓷后盖，以及空气动力学的流线型机身设计。

荣耀 Magic 4 至臻版搭载骁龙 8 Gen1 处理器，配备 OS Turbo X、GPU Turbo X 技术，LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，以及超导六方晶石墨烯 + VC 液冷立体散热系统。

荣耀 Magic 4 至臻版后置 50MP 主摄独家定制 8P 镜头，支持 OIS 光学防抖，以及 64MP 超广角、64MP OIS 潜望长焦、50MP 光谱增强镜头。该机还配备了 8×8 dToF 激光对焦、flicker 传感器。前置 12MP 100° 广角镜头 + 3D 深感摄像头。

荣耀 Magic4 至臻版采用了 6.81 英寸 2848×1312 OLED 四曲屏，支持 1~120Hz 自适应刷新率，峰值亮度 1000nits，还是全球首款同时支持 LTPO 和 1920Hz PWM 调光的手机。该机拥有 4600mAh 电池，支持 100W 有线快充，100W 无线快充（默认 50W）。其余方面，该机配备了旗舰级的双扬声器、3 麦克风、NFC、红外、X 轴线性马达、IP68、超声波指纹等。