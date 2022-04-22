CIRP 报告：苹果 iPhone 13 型号近几年来最畅销，iPhone 12/13 mini 销量不佳

IT之家 4 月 22 日消息，据 9to5 Mac 报道，消费者情报研究合作伙伴 CIRP 的一份新报告显示，iPhone 13 系列正在提供“许多季度中的一些最佳成绩”，尽管迄今为止推出的两个 mini 版本仍仅占 2022 年第二季度所有销量的 3%。

CIRP 合伙人兼联合创始人 Josh Lowitz 表示，新款 iPhone 13 机型占据了我们在许多季度中看到的最大份额。“包括 iPhone 13、13 Pro、13 Pro Max 和 13 mini 在内的四款机型，在 3 月季度的销售额中占了近四分之三。去年这个时候，当时新的 iPhone 12 系列机型占销售额的 61%。同样在本季度，iPhone 13 在单一型号中的份额最高，为 38%。疫情后的买家纷纷涌向苹果的最新款手机，尽管它们与以前的型号相比只是略有改进。 iPhone mini 的份额继续保持低位，12 mini 和 13 mini 各只占销售额的 3%。”

这份报告的主要调查结果显示，iPhone 13 在单款机型中的份额是几年来最高的，达到 38%，而 iPhone mini 机型只吸引了很小的买家份额 —— 总共只有 3%。此外，购买者现在保留旧手机的时间更短，扭转了长期趋势。

较旧的型号也不断吸引销售增长。上市两年的 iPhone 11、iPhone SE 2020 款 和上市三年的 iPhone XR 占本季度销售额的 15%。

“由于市场转向分期付款合同的无补贴手机销售，随着用户喜欢使用他们的付费手机，旧手机的时代也在攀升。最近这种趋势发生了逆转，也许是因为以旧换新高价值手机的选择不断增加，”CIRP 合伙人兼联合创始人迈克・莱文 (Mike Levin) 说。

在 2022 年第二季度，20% 的买家报告说他们的旧手机使用了三年或更长时间，而在 2021 年第二季度这一比例为 34%。还需要注意的是，与前代产品相比，iPhone 13 阵容带来了不错的改进，例如更小的刘海凹槽、更强的摄像头、5G 和电池续航改进。

另一个关键因素可能是有传言指出，普通标准版 iPhone 14 型号将与当前的 iPhone 13 保持相似 —— 即使用相同的 A15 处理器 —— 从而影响客户决定是现在购买新 iPhone 还是等待继任者。