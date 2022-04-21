专业视频剪辑师写信给苹果 CEO 库克，指责 Final Cut Pro 已落后于竞争对手

IT之家 4 月 21 日消息，据 Apple Insider 报道，一群视频剪辑师给苹果 CEO 蒂姆库克写了一封公开信，指责苹果让 Final Cut Pro 落后于竞争对手的剪辑工具，并要求该公司加大力度将其作为专业的电影制作应用程序进行推广。

苹果的视频制作工具（包括 Final Cut Pro）在 4 月份收到更新，大约与 Adobe 的工具和 Blackmagic Design 的 DaVinci Resolve 的其他更重大变化同时进行。然而，在给苹果的一封信中，剪辑师们表示苹果并没有竭尽全力让 Final Cut Pro 与专业制作保持相关性。

这封公开信于周二发表并寄给库克，据说来自“在好莱坞和全球其他知名电影和电视市场工作的专业人士”。

这封公开信开篇称赞 Final Cut Pro 是“自转向数字化以来剪辑技术的最大飞跃”，然后一些签名者抱怨无法将其用于工作。“工作可以很容易地理解包括为苹果自己的 Apple TV+ 服务制作。”

虽然承认 Final Cut Pro 在获得大量用户方面取得了成功，但该公开信坚称“遗憾的是，在专业电影和电视领域，使用 Final Cut Pro 的剪辑师是极少数的”。因此，剪辑师们要求苹果“公开宣传 Final Cut Pro，并添加我们行业一直想要的少数剩余功能。”

这包括对剪辑师使用的第三方产品和服务的公共支持和认证供应商，以便将 Final Cut Pro 集成到“行业标准工作流程中”。还敦促改进 Pro Apps 支持，并通过现有的行业供应商购买 Final Cut Pro，因为“这对于大型制作商接受 Final Cut Pro 成为正规产品至关重要。”

剪辑师们相信，对专业电影行业和 Final Cut Pro 的重新公开承诺将增加“发现使用 Final Cut Pro 的乐趣”的剪辑师们的数量。

“我们希望你能鼓励我们的行业将 Final Cut Pro 视为未来获奖电视节目和电影剪辑师以及全球数百万剪辑师的专业选择。”

这封信由 112 位剪辑师、导演和视觉效果艺术家共同签署，他们参与了包括《驾驶我的车》、《世界大战 S3》、《 布里奇顿》和《BBC 新闻》在内的项目。

在这些改进中，签名者建议其可以受益于公共 Beta 计划、改进的协作工具以及它如何首先教人们进行剪辑。还有呼吁让使用该工具更容易“获得剪辑电视的许可”，因为“如果不与制片人、导演、后期制作主管、声音剪辑等抗争，你就无法使用它。”

4 月份，苹果发布了 Final Cut Pro 更新 10.6.2 版，主要变化围绕着查找重复媒体、机器学习背景降噪、M1 Max 和 M1 Ultra 优化、支持从 iMovie 3.0 导入新的故事板和魔幻影片项目，并增加了韩语支持。

《苹果 Final Cut Pro 10.6.2 发布，支持重复检测、声音隔离、优化 Mac Studio M1 Max / Ultra 性能》