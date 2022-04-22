郭明錤：因疫情封锁，苹果考虑采取行动扩展 NPI 站点，分散供应链管理风险

IT之家 4 月 22 日消息，据 9to5 Mac 报道，根据分析师郭明錤一份新报告，由于 COVID-19 病例的增加，中国不断疫情封锁，苹果现在正在制定“行动计划”，以将其供应链管理风险分散到其他地区。

在过去的几周里，富士康和其他制造商正在努力应对中国疫情的封锁。因此，工厂需要停产一段时间或对工人进行大规模检测，以确保工人中没有新冠病毒感染者。

尽管苹果一直是在疫情期间最好地处理供应链限制的公司之一，但该公司似乎也正在努力对不久的将来保持谨慎。

分析师郭明錤在社交媒体帖子中写道：

“苹果的新产品导入（NPI）站点几乎都在中国。大约两年前首次爆发 COVID-19 时，这是 苹果第一次认真评估在非中国地区建设 NPI 站点，但在内部它只进入了提案阶段。然而，在中国最近的疫情封锁之后，为了分散供应链管理风险，在中国地区以外建立 NPI 站点不再是一个提议，而是一个行动计划。”

除了中国，苹果已经将其供应链多元化到印度等其他地区。最近，报道说，由于最近的疫情封锁，一些产品更难获得生产。

例如，新的 MacBook Pro 可能需要几周时间才能在某些配置中找到。另一方面，这些封锁表明苹果 iPhone SE 3 和 AirPods 3 销量让人感到失望。过去几周，可以将 10 亿 Android 用户转变为切换器的入门款 iPhone 的吸引力求正在减少。