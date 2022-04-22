趣头条宣布停止自媒体创作平台服务和维护：未提现账户余额 6 月 28 日后自动清零

IT之家 4 月 22 日消息，4 月 21 日下午，趣头条自媒体平台发布了关于停止自媒体创作平台服务和维护的通知。将于 2022 年 6 月 30 日停止自媒体创作平台的服务和维护。4 月 21 日下线上传内容入口，逾期未提现的作者账户视为自动放弃账户收益，账户余额将在 6 月 28 日后自动清零。

通知内容如下：

1、2022 年 4 月 21 日下线上传内容入口，已发布内容仍会根据曝光计算收益；

2、请尽快对账号进行提现操作，保证你的平台收益。个人账号提现时间将于 6 月 28 日截止，非个人账号提现截止时间视疫情情况而定（届时再发通知）；逾期未提现的作者账户视为自动放弃账户收益，账户余额将在 6 月 28 日后自动清零；

3、提现后，请注销你的自媒体账号以避免不必要的纠纷，账号信息页提供注销功能，支持用户自主注销账号。个人账户注销时间将于 2022 年 6 月 30 号截止，逾期未注销作者账户将被自动注销。非个人账号注销截止时间视疫情情况而定（届时再发通知）。

趣头条回应表示，基于内容调整测试的数据结果，决定近期关停自媒体创作平台，此后，将通过趣头条的推荐技术，结合第三方平台的内容继续为用户提供内容服务。