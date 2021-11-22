今日头条：造谣“女孩与外公合照为老夫少妻”的账号被封，内容已下架

IT之家 11 月 22 日消息，用一张女孩与外公的合影编造了一出“73 岁企业家娶 29 岁姑娘，88 万礼金、一套房一辆豪车”的故事后，昨天下午，自媒体博主 @飞哥在东莞 的账号被头条管理员封禁。

近日，营销号 @飞哥在东莞 在今日头条平台忽然发布了 @_Niki 君_ 与外公身穿白西装的一张合影，并造谣称这是“老夫少妻”的故事，他还“绘声绘色”描述了这个故事的“细节”，称 73 岁企业家娶 29 岁姑娘，88 万礼金、一套房一辆豪车。

IT之家获悉，头条管理员表示，近日网络上传播的“女生与外公游玩照被造谣是老夫少妻”一事得到网友广泛关注。平台收到用户举报称，头条号 @飞哥在东莞，现已改名为 @东莞故事会 将一位女生和自己外公游玩上海时拍的一组照片写成了“老夫少妻”的故事。经核查，该帐号系编造谣言误导用户，挑拨公众情绪，平台已对该帐号予以封禁处理。

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2019 年，被造谣的女孩 @_Niki 君_ 在个人社交媒体平台分享了一组自己与外公的合影，透露由于外婆去世，外公一下子老了很多，自己想让他保持年轻，所以带他体验各种年轻人的日常，比如喝奶茶、逛街、拍照留念等。@_Niki 君_ 表示，自己会硬刚到底，“漫漫维权路，即便再复杂再心累，我也一定会坚持到底！”