苹果宣布与中国绿色碳汇基金会合作，并在成都市开展试点项目

4 月 22 日上午消息，苹果公司今日宣布，与中国绿色碳汇基金会建立新的合作伙伴关系，在支持研究、探索最佳实践等方面提供支持。并围绕提高中国可持续森林管理的碳汇数量和质量的目标，帮助建立合作伙伴网络。

中国拥有丰富的森林资源，但目前大多都还没有被认证出可量化的高质量的森林碳汇量，这就无法更好地推动社会资金对森林保护和森林可持续经营管理的投资和公益投入。中国大都市圈的生态系统也具备捕捉和储存大气中的碳的潜力，而目前没有现成的方法来充分衡量和评估这些都市圈范围内的气候生态效益。

苹果与中国绿色碳汇基金会的合作将用于支持和推动四川省的碳汇优先区的区划，并制定和探索可在中国其他地区推广的森林可持续经营管理碳汇的最佳做法指南和方法。除此之外，苹果还将通过该合作支持在成都市开展试点项目，展示中国城市生态系统在碳清除和应对气候变化方面所具备的潜力。

这项工作将有助于在中国建立一套有效的森林碳汇项目规划设计行动指南，并形成优质的碳汇项目储备，进一步强化苹果公司在中国支持以自然为基础的碳移除工作的努力。自 2015 年起，苹果在中国开展了一系列森林保护的项目，也将在其他环保方面继续努力，这些也是 2030 年实现全球产业链碳中和目标的一部分。几乎所有总部位于中国的苹果的主要供应商已经承诺使用 100% 可再生能源来支持这一目标。

与此同时，苹果也致力于帮助全球受气候变化影响的社区获得气候复原力能力和经济效益。