制裁压力下，俄罗斯计划通过友好国家平行进口电子产品

集微网消息，据俄媒报道，目前俄罗斯零售市场上的进口电子产品及元器件库存可供 8 到 9 个月销售，由于欧美对俄禁运，该国或将在今年冬季面临电子产品短缺。

报道称，目前俄国内手机、笔记本电脑等消费电子产品经销商库存较为充足，而家电产品及其零部件供应已较为紧张。

不过业内人士对媒体表示，通过在土耳其、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等友好国家采购并平行进口的方式，有望解决这一问题，业内人士认为，如通过这样的方式进口中国厂商产品，将不会存在激活与锁定等问题，使用体验与直接进口接近。