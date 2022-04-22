理想汽车：一直设法寻找可能的解决方案，将继续遵守中美两国的适用法律法规

IT之家 4 月 22 日消息，当地时间 4 月 21 日，美国证券交易委员会（SEC）将理想汽车、知乎、贝壳等 17 家公司加入“预摘牌”名单，这是自 3 月以来第五批被纳入名单的中概股公司。今日下午，理想汽车发布了根据《外国公司问责法案》状况更新公告。

理想汽车在公告中指出，公司于 2022 年 4 月 19 日向美国证券交易委员会（简称“证交会”）提交截至 2021 年 12 月 31 日止财政年度的 20-F 表格年度报告后，公司于 4 月 21 日（美国东部时间）被证交会暂定为委员会识别的发行人。

理想汽车称，了解到《HFCAA》及其实施细则下的这一认定表明，证交会确定公司聘用了一家审计底稿不能被美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）完全检查或调查的注册公共会计师事务所，出具对本公司截至 2021 年 12 月 31 日止财政年度财务报表的审计意见。

公告指出，根据《HFCAA》，如果一家公司由于 PCAOB 无法检查审计师的审计底稿而连续三年被证交会认定为委员会识别的发行人，证交会将禁止该公司的股份或美国存托股份（美国存托股份）在美国的全国股票交易所或场外交易市场交易。

IT之家了解到，理想汽车表示，公司一直设法寻找可能的解决方案，以保护其持份者的利益。公司保持于香港联合交易所有限公司主板的双重主要上市地位，股份代号为“2015”，其 A 类普通股及美国存托股份可以互相转换。公司将继续遵守中美两国的适用法律法规。