中手游：正版授权的 《奥特曼：集结》手游 4 月 28 日不删档测试

IT之家 4 月 22 日消息，据中手游官方消息，由中手游代理发行，圆谷株式会社出品的奥特曼系列 IP 正版授权 ARPG 手游《奥特曼：集结》将于 4 月 28 日 iOS 不删档测试，4 月 29 日安卓不删档测试。

IT之家了解到，《奥特曼：集结》作为一款 ARPG 手游，同时也是集结了全系列奥特曼的手游。游戏内，角色收集是一大亮点，除了奥特曼，怪兽也可以进行收集。通过收集角色，能够通过角色羁绊解锁更多特殊能力，还可体验原作经典的故事情节。

游戏介绍：

制作团队将重现昔日的经典场景，无论是了解或不了解、看过或是没看过奥特曼剧集的玩家，都可以通过这些熟悉的场景，进一步感受这部经典 IP 的魅力所在。

迪迦、赛罗、梦比优斯、特利迦...... 各世代奥特曼全员齐聚，同时精心还原每一位奥特曼的招牌技能和独特设定，加上全 3D 视觉特效，让你能体验沉浸式热血战斗，享受手操激斗爽感，体验与超级怪兽的巅峰之战，为宇宙和平保驾护航。

ARPG 游戏特有的打击感，每一场战斗都能让你热血沸腾。奥特曼招牌对敌动作和剧集中的技能特效，更能让你全方位代入其中，化身为宇宙英雄，就连台词都还原了剧集经典，分分钟让你心绪激荡，梦回童年。