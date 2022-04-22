银保监会：全国 P2P 网贷存量业务总量大幅压降，严防新的违法网贷撮合业务

IT之家 4 月 22 日消息，据第一财经，银保监会 P2P 网络借贷风险专项整治工作领导小组召开 2022 年专项整治工作电视电话会议，总结 2021 年工作，部署下一阶段重点工作。

经过各地各部门持续数年努力，P2P 网贷风险形势明显好转，专项整治工作的重心转入存量风险处置和长效机制建设，2021 年 P2P 网贷整治工作取得积极进展。

会议上强调，将继续完善监测预警系统功能，严密防止停业机构开展新的 P2P 网贷撮合业务，严禁新增任何类似机构。

据称，全国 P2P 网贷存量业务总量大幅压降，一批严重违法平台被立案打击，我国 2021 年末的 P2P 存量业务尚未清零的停业网贷机构数量由 1466 家压降至 1169 家，比年初减少 297 家；未兑付余额由 8207 亿元压降至 4974 亿元，比年初减少 3233 亿元。

IT之家曾报道，中国银保监会首席律师刘福寿此前表示，金融资产盲目扩张得到根本的扭转，全国实际运营的 P2P 网贷机构已在 2021 年 11 月中旬完全归零。

2016 年 4 月，国务院办公厅印发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，对 P2P 进行重点整治。

方案中提到，P2P 网络借贷平台应守住法律底线和政策红线，落实信息中介性质，不得设立资金池，不得发放贷款，不得非法集资，不得自融自保、代替客户承诺保本保息、期限错配、期限拆分、虚假宣传、虚构标的。

近几年来，P2P 网贷清退和转型工作一直在进行中。今年 6 月底只有 29 家在运营，8 月进一步缩减到 15 家，9 月底则只剩 6 家，11 月中旬终于彻底归零。

今年 8 月中旬，银保监会主席郭树清曾表示，专项整治工作基本结束后，将转入常规的监管。