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2499 元起，Hi nova 9 SE 5G 手机今天上午正式开售：120Hz 屏幕，一亿像素四摄系统，66W 快充

2022/4/23 5:38:31 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 4 月 23 日消息，，此前，Hi nova 9 SE 5G 手机正式发布，售价 2499 元起于 4 月 23 日 10:08 全面开售。8G+128G 版本售价 2499 元，8G+256G 版本售价 2699 元。

Hi nova 9 SE

屏幕方面，Hi nova 9 SE 采用 6.78 英寸高清全视屏，拥有 1.05mm 侧面边框、94.85% 屏占比和 387PPI 屏幕像素密度，最高支持 120Hz 刷新率，搭载 P3 广色域色彩显示技术。

Hi nova 9 SE

IT之家了解到，Hi nova 9 SE 采用 3D 玻璃后壳，厚 7.94mm，提供梦幻冰蓝、梦幻贝母、亮黑色等三种配色。

Hi nova 9 SE

相机方面，Hi nova 9 SE 前置 1600 万广角摄像头，外加 AI 智能美颜算法，后置一亿像素四摄系统，包括 108MP 主摄镜头、2MP 景深镜头、4CM 微距镜头和 8MP 广角镜头。

Hi nova 9 SE

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视频方面，Hi nova 9 SE 带来了全新 Vlog 玩法，包括双景双录功能、前后切换一次成片功能、花瓣剪辑等。

Hi nova 9 SE

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散热方面，Hi nova 9 SE 还采用了三明治散热架构设计，配以高导热的石墨烯材料。

配置方面，Hi nova 9 SE 搭载 6nm 高通骁龙 5G 芯片（根据此前信息为 SM6375 5G，骁龙 695），可实现疾速双卡双 5G，内置 4000mAh 电池，支持 66W 疾速快充，官方称 35 分钟即可以充满 100%。

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