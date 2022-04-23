英特尔 SVT-AV1 开源编解码器 1.0 里程碑版本发布，支持 5 代酷睿及以上 CPU

IT之家 4 月 23 日消息，作为开放媒体联盟的创始成员之一，英特尔在推广 AV1 编解码器方面做了大量工作。英特尔于 2020 年率先通过其 Xe-LP GPU 提供硬件 AV1 解码。

本周，英特尔发布了其用于 CPU 的开源编解码器 SVT-AV1 的 1.0 版，适用于所有现代处理器。

AV1 开源视频编码，由谷歌、亚马逊、思科、苹果、微软、英特尔等共同研发，目的是提供相比 H.265 更高效的压缩率，降低数据存储和网络传输的成本。

SVT-AV1 是一个可扩展的与标准无关的编码器 / 解码器库，可以利用现代 CPU 和 AVX2 指令的多核特性。在 1.0 版本中，SVT-AV1 进行了多项改进：

新增支持 S-frames

为低延迟添加了 CBR 速率控制模式

添加对色度位置信号的支持

扩展快速解码支持以覆盖预设 M0-M10

一系列优化和修复

SVT-AV1 1.0：点此查看

IT之家了解到，英特尔 SVT-AV1 库支持 5 代酷睿及以上 CPU，可在 macOS、Windows 和 Linux 下使用。该编解码器由英特尔和 Netflix 一起推出，SVT-AV1 1.0 版的发布标志着该编解码器开发的一个里程碑。

此外，英特尔的锐炫独显首次支持了完整的 AV1 硬件加速，比软件加速快 50 倍，Adobe Premiere Pro、达芬奇等软件均已支持英特尔等 AV1 硬件加速。