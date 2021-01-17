谷歌正向智能电视制造商推广 AV1 视频格式

IT之家1月17日消息 AV1 作为一种全新的高效视频编码格式，目前已经得到了许多最新显卡的支持。这种格式最大的特点是编解码器免费开源，有望接替 VP9 以及 H.264，成为下一代被广泛使用的视频编码格式。根据外媒 NotebookCheck 消息，谷歌近日正向智能电视制造商推广这种格式，使得智能电视搭载的安卓 10 内核系统支持此种解码器。不过，如果电视制造商想要支持 AV1 解码，SoC 芯片也需要支持 AV1 硬解。
IT之家此前报道，AV1 视频编码相比 VP9 与 H.264，效率分别提高了 20% 和 50%，更加适用于 4K 高清视频的存储。这种格式即将被 Netflix 和 YouTube 应用于视频传输中。由于 AV1 编码在不久前才宣布免费，因此谷歌这么晚才行动，大力推广这种格式。
目前支持 AV1 硬解的电视用 SoC 不是很多，其中包含联发科 MT9602。外媒 FlatPanelsHD 还表示索尼也将支持这种编码。目前英特尔 Xe 锐炬核显、AMD RX 6000 系列、英伟达 RTX 30 系显卡均支持 AV1 编码，今年即将发布的手机 SoC、智能电视 ARM SoC 也有望支持这种编码。