国家电网新型电力系统技术创新联盟成立，预计研发总投入及产业带动将超过 1000 亿元

IT之家 4 月 23 日消息，为了突破能源领域技术瓶颈，由国家电网发起，30 多家发电、石油石化、新能源、装备制造等企业、高校科研院所等组成的新型电力系统技术创新联盟 4 月 22 日宣告成立。

据介绍，联盟将引领我国能源行业全面推进八大电力科技创新示范工程，包括新能源主动支撑、新型储能、氢能绿色制取与高效能源利用、电碳市场、电力需求响应等领域，预计研发总投入及产业带动将超过 1000 亿元，参与主体涵盖发电、电网、新能源、储能多个领域的国有企业、民营企业。

此外，会议上还发布了《新型电力系统重大技术联合创新框架（草案）》，相关成员单位围绕新型电力系统构建过程中共同关注的发展方向、发展路径、技术攻关、市场机制和示范应用等五大合作方向签署合作意向书，全面启动新型电力系统实施路径研究、大型风光电基地输电通道电源优化和示范研究、服务新型电力系统构建的电力市场设计关键技术研究、大规模清洁能源并网送出关键技术研究、新型电力系统源网荷储协同规划技术研究、新型电力系统碳排放追踪与减排技术研究、主动支撑型新能源及组网运行技术研究、新型电力系统网络安全防护研究等八大创新示范项目，共同开展技术研发、标准研制、示范工程建设和成果推广应用，达成新型电力系统建设共识，促进跨领域技术交流合作，加快形成协同创新、融合发展的生态圈、产业链。