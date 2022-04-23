EA 赛车游戏《F1 22》将于 7 月 1 日发布，提供 VR 支持

IT之家 4 月 23 日消息，EA Sports 近日宣布 Codemasters 的赛车游戏系列最新作《F1® 22》将在 7 月 1 日上线，面向 Xbox One、PS4、Xbox Series X / S、PS5 和 PC 发行，其中 PC 版确定将对应 VR 设备，也是该系列的首个 F1 VR 支持。

IT之家了解到，目前这款游戏已经上架了 Epic 商城和 Steam 平台，标准版 248 元，冠军版 338 元，感兴趣的小伙伴可自行查看。

新赛季，新规则

就位迎接新赛季，在包括全新的迈阿密国际赛车场在内的标志性赛道上驾驶不同赛车参赛。

比赛日，重新定义

通过沉浸式与影院式的暖胎圈与安全车期、互动式维修站和全新的冲刺赛，来掌控你的比赛体验。

适应性 AI

全新 AI 系统能让经验不足的玩家在每场比赛中保持竞争力。

我的车队

通过更广泛的部门活动与更深入的涂装定制，从零开始创建 F1® 车队，选择自己的初始预算。

生涯模式

通过备受赞誉的 10 年生涯模式，在 F1® 世界中测试自己的驾驶天赋，在赛场上开拓自己的道路。

Formula 2™

F1®️ 的终极训练场也包括在内，更有短、中、完整赛季选项，以及 2021 与 2022 赛季内容。