爆料：《GTA6》将采用 RAGE 9 引擎，画面效果引领时代

IT之家 4 月 24 日消息，据爆料人 Chris_Klippel 放出的消息，R 星下一代大作《GTA6》将采用 RAGE 9 引擎，并且对该引擎大夸特夸。

Chris_Klippel 表示，得益于 RAGE 9 引擎，《GTA6》将拥有“令人难以置信”的超棒画面，并且“领先于时代”。

IT之家了解到，RAGE 是 Rockstar Advanced Game Engine（Rockstar 高级游戏引擎）的缩写，R 星的看家大作《GTA5》和《荒野大镖客 2》就是采用了该引擎。通常来说，游戏公司在开发新游戏时都会以大大小小的方式对引擎进行迭代，但 R 星官方从未公开承认过 RAGE 的版本号。

而不管是哪个版本，听起来《GTA6》的画质将有更多提升，我们可以期待比《荒野大镖客 2》更好。

▼ 《荒野大镖客 2》

R 星在 2 月份证实，下一代《GTA》（暂称《GTA6》）正在积极开发中。游戏分析师 Michael Pachter 表示，《GTA6》的开发从 2014~2015 年正式开始，游戏规模十分庞大。

据 Michael Pachter 的消息来源称，《GTA6》将拥有该系列之前所有游戏的地图，游戏时长可能达到了 500 小时。