OPPO K10 / Pro 发布：搭载天玑 8000-MAX / 骁龙 888，1999 元起

IT之家 4 月 24 日消息，今天下午 OPPO 举行了 OPPO K10 系列超次元新品发布会，会上正式发布了 OPPO K10 系列新机，号称“有史以来最强的 OPPO K 系列”。

售价：

OPPO K10

・8+128GB 1999 元

・8+256GB 2199 元

・12+256GB 2499 元

OPPO K10 Pro

・8+128GB 2499 元

・8+256GB 2799 元

・12+256GB 3199 元

OPPO K10 采用一块 6.59 英寸 2412×1080 LCD 屏幕，拥有 120Hz 刷新率（6 挡变速），240Hz 触控采样率；提供 3.5mm 耳机孔、封闭式立体声双扬声器、X 轴线性马达，拥有侧边指纹，机身厚 8.7mm、重 205g，提供暗夜黑、冰魄蓝两款配色。

OPPO K10 首发联发科天玑 8000-MAX 处理器，安兔兔跑分 77W+，辅以 LPDDR5 + UFS 3.1 存储，采用金刚石 VC 液冷散热系统，散热面积提升 18%，1 小时吃鸡手游平均帧率 89.48 fps，最高温度 43.5℃。OPPO K10 内置 5000mAh 电池，支持 67W 快充，29 分钟充电 80%，45 分钟充电 100%。

影像方面，OPPO K10 前置 1600 万镜头，后置 6400 万主摄 + 800 万超广角 + 200 万三摄。

OPPO K10 还采用了专门为游戏设计的天线方案 —— 双腰部电竞天线，横握防抱死设计，支持 Wi-Fi 6、NFC、Smart 5G、双通道网络加速。此外，手机还提供旗舰级 X 轴线性马达。

OPPO K10 还提供超级玩家套装，包括 OPPO 冰点散热背夹，横置超级闪充数据线，有线耳机，游戏开火键，一张包含欢太游戏 VIP 和 100 元游戏礼包的专属权益卡。

OPPO K10 Pro 外观比 OPPO K10 更加精致，传承 Find 系列同款 G3 连续曲线，采用了手术级不锈钢镜头保护圈，拥有钛黑和晴蓝两种配色。OPPO K10 Pro 搭载 6.62 英寸 2400×1080 AMOLED 左挖孔三星 E4 直屏，120Hz 刷新率，1000Hz 瞬时触控采样率，支持屏下指纹。

IT之家了解到，OPPO K10 Pro 搭载高通骁龙 888 处理器，满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，搭载金刚石 VC 液冷散热系统；5000mAh 电池，支持 80W 快充，31 分钟充电 100%。

影像方面，OPPO K10 Pro 前置 16MP，后置 50MP（IMX766，OIS）+8MP 超广角 + 2MP 微距 三摄。

其它方面，OPPO K10 Pro 搭载杜比立体声双扬声器、前后双感光、旗舰级 X 轴线性马达、增强版 Wi-Fi6、全智能 NFC。

发布会上，OPPO 还公布了 OPPO K10 联名《雾山五行》「神隐雾山礼盒」，礼盒包括 OPPO 限量火行手办、封印鸭力（绕线器）、豪舞鸭力（手机支架）和国风说明书。

发布会上，OPPO 还推出了 SuperVOOC 33W 超级闪充移动电源，售价 199 元，拥有 10000mAh 容量，兼容 30W PD 协议。还有 OPPO 18W 冰点散热背夹，售价 199 元，拥有 18W 高功率，定制航天级双 TEC 制冷片，1800mm² 制冷，60 秒降温 25°C，最低降温至 -3°C。两者将于 4 月 24 日 15:30 开启预约，4 月 28 日 10:00 正式开售。