【IT之家评测室】OPPO Enco Air2 Pro 评测：巨型动圈单元，让“Air”更“Pro”

在 OPPO K10 系列超次元新品发布会上，OPPO Enco 音频家族再次迎来了新成员 ——OPPO Enco Air2 Pro，售价 299 元，首发 269 元。

OPPO Enco Air2 Pro 的名字很长，但通过产品命名也不难发现这款 TWS 耳机新品的定位，即 OPPO Enco Air2 的“Pro”版本，那么究竟“Pro”在哪里？

据官方资料，这是为注重影音娱乐体验的潮流青年打造的新款真无线降噪耳机产品，最大的亮点，就是搭载了 12.4mm 巨型动圈单元，这也是国内入耳式耳机最大的动圈单元，单凭这一点，确实有够“Pro”。

IT之家拿到了这款新品，现在为大家带来第一时间的“上耳”体验。

一、外观设计

OPPO Enco Air2 Pro 依旧延续了 OPPO Enco 家族式的设计语言，精致的鹅卵石造型，圆润且极具质感。

在细节设计上，OPPO Enco Air2 Pro 动了很多小心思，比如双层透明气泡仓，收纳盒顶部被透明气泡包裹。当然，第一眼很难发觉这种设计上的细微变动，但拿到手中之后，特别是横握在手中的时候，纯透明的气泡仓会带来非常明显的轻盈透亮质感，这种“后知后觉”的设计感，很 OPPO。

回到正面，OPPO Enco Air2 Pro 收纳仓采用了全新的微笑曲线，简单理解就是开口部分呈下凹式设计，这种设计让耳机可以露出占比更大，方便拿取。

在配色方面，OPPO Enco Air2 Pro 提供了「月牙白」、「破晓灰」两种配色，IT之家拿到的是「破晓灰」版本，观感偏银灰，收纳仓内部则是非常小清新的草绿配色，与灰色的机身形成了“撞色”。

收纳仓背面的转轴部分，是方形 OPPO 标识，同样采用了收纳仓内部一样的草绿色。

OPPO Enco Air2 Pro 底部为充电口，正面为状态指示灯，和 OPPO Enco Air2 一样，同样没有按键，没有按键如何实现新设备的配对呢？OPPO Enco Air2 Pro 也给了一个很简单的操作方式 —— 取出耳机，同时长按耳机 4 秒即可。

OPPO Enco Air2 Pro 达到了 IP54 防尘防水认证，在配件方面，提供了两套尺寸不同的耳塞，以及 C 口数据线一根。

OPPO Enco Air2 Pro 充电盒电池容量 440 mAh，耳机电量容量为 43mAh，官方表示耳机单独使用时长可达 7 小时，搭配充电盒最大提供 28 小时音乐续航，同时支持快速充电。

OPPO Enco Air2 Pro 单耳重量 4.3g，佩戴还是相对舒适的，没有太过明显的异物感，硅胶耳塞很柔软，压耳感轻微，连续佩戴一小时左右没有什么太大问题。

但毕竟是入耳式设计，佩戴体验相较于 OPPO Enco Air2 这种半入耳式耳机还是有一定差距的。

OPPO Enco Air2 Pro 的耳机造型基本延续了 OPPO Enco Free2 类似的设计，耳机杆则设计了一个跑道圆的触控区域，更容易盲操。

同样是一个很有小心思的设计，耳机上的“R”“L”标识，采用了镂空设计，并且搭配上了草绿配色，这些看似不经意的细节，精致感一下子就上去了，虽然很难让别人发觉，但每次自己佩戴的时候，也会有种莫名的新鲜感。

二、音质及降噪

OPPO Enco Air2 Pro 搭载了 12.4mm 巨型动圈，频率响应范围 20 Hz ~ 20 kHz，据官方说法，这也是目前国内入耳式真无线耳机中单元最大的。

决定 TWS 耳机音质来自各方面，包括扬声器、无线传输和调音等等，但是，理论上讲，在其它参数一致的情况下，动圈单元越大，音质就会更好。特别是同级别产品，配置基本相差不大的情况下，这时候你有大动圈，你就有更好音质的优势。

在大动圈之外，OPPO Enco Air2 Pro 还定制了独立低音聚能胆设计，提供更多低频共振的空间。同时，Enco Live 调音支持纯粹原音、脉冲低音和悠扬人声（以下体验均默认纯粹原音）。

音频格式方面，OPPO Enco Air2 Pro 支持 AAC 高清音频编码和 SBC 音频格式，支持蓝牙 5.2。

讲完了硬件规格，再来简单谈一下这款产品的上耳感受。

毕竟有大动圈加持，OPPO Enco Air2 Pro 的低频量感很足，同样以万青的《河北墨麒麟》为例，前 1 分 30 秒，鼓声为主角，OPPO Enco Air2 Pro 的鼓声明显更有力量，中低频有一定的延伸感，人声细节也是比较丰富的。

再以蔡琴老师的《渡口》为例，第一下鼓声，OPPO Enco Air2 Pro 延伸感更长，而 OPPO Enco Free2 更有劲一些，一个是长度，一个是高度。当然，这种细微的差距真的很小很小，像笔者这样的木耳，也是在循环了无数遍后，方才得到的一个比较“玄学”的结论。

总的来说，在同级别产品中，OPPO Enco Air2 Pro 的音质优势还是很明显的，不过也要说明一点，毕竟决定音质的不仅仅是大动圈，OPPO Enco Air2 Pro 的音质优势只是在同级别产品中。

和自家旗舰 OPPO Enco X2 相比，那至少得差了 500 元的音质，要知道，OPPO 音频团队的刀法那可是相当精湛。

讲完了音质，再来谈一下降噪。

和大动圈所带来的好音质相比，OPPO Enco Air2 Pro 的降噪优势不算太明显，当然也不差。

OPPO Enco Air2 Pro 采用双核降噪芯片，通过 ANC 主动降噪技术，开启降噪后，会对底噪做一个明显的消除，一些低频的噪音都能消灭干净，比如身后有人走路的声音，比如几米外人声交谈，比如开关门等。但压不住略微高频一点的声音，比如敲击机械键盘的声音。

总的来说，OPPO Enco Air2 Pro 的降噪水平还不错，虽打不过降噪更强的 OPPO Enco Free2，但也能够满足日常使用。

同样，OPPO Enco Air2 Pro 也支持通透模式，但毕竟是入耳式设计，体验只能说中规中矩了（其实大家都半斤八两）。

三、交互体验

OPPO Enco Air2 Pro 耳机柄为触控区域，用户可以通过长按、双击、滑动、三击触发对应操作，默认长按可切换降噪 / 通透模式。

在设置里，OPPO Enco Air2 Pro 提供了自定义耳机操控、拍摄辅助、个性化主题、佩戴检测、查找耳机等等功能，不过很遗憾，并不支持设备双连功能。但好在支持快速切换设备，可以在最近连接过的两台设备间快速切换蓝牙连接。

OPPO Enco Air2 Pro 在交互上，还首发了 QQ 音乐快捷收藏功能，（手机和耳机连接后）需要在 QQ 音乐的设置-QPlay 设备管理-QPlay 蓝牙耳机设置开启。

这个功能很有用，比如在随机听歌，或者是收听别人歌单的时候，遇到好听的歌曲，你需要解锁手机进入 App 点击收藏。而 OPPO Enco Air2 Pro 只需要轻击耳机三下，即可收藏该歌曲。

其次，OPPO Enco Air2 Pro 加入了个性化弹窗主题，包括吾皇 IP 主题、滑雪主题等主题。

（个性弹窗）

OPPO Enco Air2 Pro 首发了个性化提示音功能，可使用不同形象的小布语音，包括布漫妮-元气女神、布韵晴-粤语女声、布兜兜-妙趣童声三种，可以自由对弹窗画面和提示音进行个性化组合。

以布兜兜为例，设备连接成功后，布兜兜会说“你来啦”，开启游戏模式后，会说“来和我玩吧”，低电提醒时，会说“我要没电啦”，相比以往单调的提示音和弹窗，OPPO Enco Air2 Pro 显然要有趣得多。

值得一提的是，OPPO Enco Air2 Pro 的个性化弹窗支持 ColorOS 11 以上的手机，但个性化提示音支持所有手机，并且针对非 OPPO 手机用户，OPPO 还推出了专门与 OPPO 耳机产品相适配的 App—— 欢律 App，非 OPPO 手机用户、iOS 用户同样可以下载这款 App，这一点非常非常良心。

（欢律 App，iOS 版本）

更重要的是，诸如耳机操控、降噪模式切换、游戏模式等绝大部分功能都得到了保留，并没有因为平台的不同就砍掉某些功能，这一点可谓相当良心了。

总结：

作为 OPPO Enco 音频家族新成员，OPPO Enco Air2 Pro 依旧延续了家族的高质价比优势，无论是设计、音质还是智慧交互，其给用户带来的价值，都是远超产品本身价格的。

如果你预算有限，同时对颜值设计、音质都有着较高的要求，即便你不是 OPPO 手机用户，OPPO Enco Air2 Pro 仍会成为你的合适之选。