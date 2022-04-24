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消息称三星 Galaxy Z Fold 4 折叠屏手机将采用 LG 的电池，正在评估中

2022/4/24 17:36:15 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：远洋
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4 月 24 日消息，据 The Elec 报道，已推出了多款折叠屏手机的三星电子，正在准备下一代的折叠屏手机 Galaxy Z Fold 4，这一款有望采用 LG 新能源的电池。

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外媒 The Elec 援引消息人士的透露报道称，三星电子的移动业务部门，正在评估在 Galaxy Z Fold 4 折叠屏智能手机中，使用 LG 新能源生产的小型袋式电池。

消息人士还表示，如果三星电子重新评估后认为 LG 新能源的电池能用于 Galaxy Z Fold 4 折叠屏手机，并且最终采用，就将是 LG 新能源生产的电池，首次用于三星电子的折叠屏手机。

从外媒的报道来看，三星电子从 2019 年就已开始采用 LG 所生产的电池，用于 Galaxy S 和 Note 系列智能手机。当时专注于电池业务的 LG 新能源还未成立，还是 LG 化学旗下的电池业务部门。

虽然目前还不清楚三星电子的评估结果，但消息人士透露，LG 新能源有很大可能在明年成为三星折叠屏手机的电池供应商，他们的电池获得了三星电子移动业务部门的好评。

不过，从外媒的报道来看，除了 LG 新能源，三星电子的折叠屏手机，预计也会继续采用三星旗下三星 SDI 的电池，后者直到去年一直是三星折叠屏手机的独家电池供应商。而除了三星 SDI 和 LG 新能源，消息人士透露三星未来的折叠屏手机，也有望采用新能源科技有限公司（ATL）的电池。

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关键词：Z Fold 4三星手机LG

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