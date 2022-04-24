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英特尔锐炫桌面显卡阵容曝光：A310 到 A770，至少 7 款

2022/4/24 18:21:52 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 24 日消息，今天，爆料者“KOMACHI”曝光了英特尔锐炫桌面显卡的阵容。

据称，英特尔预计至少有 7 款锐炫桌面显卡，包括 A770 16GB、A770 8GB、A750、A580、A380、A350 和 A310。另外，英特尔还可能会推出一款 A780 “限量版”显卡。

IT之家曾报道，3 月底，英特尔发布了锐炫移动显卡，同时预告锐炫桌面显卡将于今夏发布

英特尔暂未公布这款型号的参数和规格，预计是 32 Xe 核心 + 16GB 显存的顶配版。这款显卡采用了双风扇和双槽厚设计，显卡正面似乎采用了“透明探索”设计，侧面还有可以发光的 Intel Arc logo。

英特尔现已发布的锐炫 A 系列移动端显卡基于 ACM-G10 和 ACM-G11 两款 GPU 打造，前者拥有 32 个 Xe 内核和 32 个光追单元，后者拥有 8 个 Xe 内核和 8 个光追单元。

预计 Arc 700 系列移动独显将和桌面独显同时在今年夏天发布。

首批锐炫 A 系列移动端显卡共有 Arc 3/5/7 三个系列，共 5 款型号：

  • A350M：6 Xe 内核，6 光追单元，1150MHz，4GB 显存

  • A370M：8 Xe 内核，8 光追单元，1550MHz，4GB 显存

  • A550M：16 Xe 内核，16 光追单元，900MHz，8GB 显存

  • A730M：24 Xe 内核，24 光追单元，1100MHz，12GB 显存

  • A770M：32 Xe 内核，32 光追单元，1650MHz，16GB 显存

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关键词：英特尔显卡

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