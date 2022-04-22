英特尔锐炫 A370M Pro 显卡曝光，搭载于戴尔新款 Precision 5470 笔记本

IT之家 4 月 22 日消息，今年 3 月 30 日，英特尔正式发布了锐炫移动独显，首批上市的型号为针对超薄本设计的 A350M 以及为兼顾性能和轻薄而设计的 A370M。

据 Viodeocardz 消息，英特尔还同步开发了锐炫显卡的 Pro 型号，戴尔新款 Precision 5470 轻薄移动工作站将搭载 A370M Pro。

英特尔 A370M Pro 的规格尚不清楚，可能会与常规的 A370M 相同，具有 8 个 Xe 核心（1024 流处理器），配备 4GB 显存。

IT之家曾报道，戴尔发布了新款 Precision 5470 移动工作站，XPS 外观设计语言，屏幕尺寸为全新的 14 英寸，搭载了 12 代酷睿 H 系列处理器，可选英伟达专业显卡。

戴尔 Precision 5470 搭载英特尔 12 代 Alder Lake H 系列处理器，最高配备英伟达 RTX A1000 显卡，最高可选 64GB 的 DDR5-5200 内存和 4TB PCIe NVMe Gen 4 x4 SSD 存储。

显示屏方面，Precision 5470 配备了宽高比为 16:10 的 InfinityEdge 面板，QHD+ 分辨率，覆盖 100% 的 Adobe RGB 和 99% 的 DCI-P3 色域。

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