OPPO A53 5G 现已开启 ColorOS 12 安卓 12 升级公测招募

IT之家 4 月 24 日消息，OPPO A53 5G 现已开启 ColorOS 12 升级公测招募，符合条件的小伙伴现可报名。从官方此前公布的升级名单来看，明天将迎来 A92s 5G、A55 5G 的 ColorOS 12 正式版升级，周四还将迎来 OPPO Reno 7 的公测版升级。

OPPO A53 5G 发布于 2020 年 11 月，搭载联发科技天玑 720 处理器。值得一提的是，最早的 OPPO A53 是 2015 年 12 月 2 日上市的一款手机产品，搭载高通骁龙 616 芯片，这名真的很容易弄混。

【招募详情】

招募机型：A53 5G

招募时间：4 月 24 日 - 4 月 26 日

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内进行审核

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内进行推送

【申请注意事项】

1、升级公测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在部分 Bug、耗电异常等问题。如果您追求手机长期稳定使用，请慎重报名。

2、升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

3、当前仍有较多常用三方应用与安卓 12 不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

4、ColorOS 12 系统进一步加强隐私保护，当录音、相机等敏感权限被调用时，状态栏右上角会出现绿色的显性图标提醒（绿色圆点，同时下拉通知栏会显示绿色应用图标），以便您及时掌握敏感权限调用情况，此现象非问题，请放心使用。

5、ColorOS 12 中，为实时提供全面的游戏辅助，游戏空间与游戏中心实现了全面融合。打开游戏中心，点击底部「游戏 +」即可查找全部在玩的游戏。

6、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

【申请方式】



1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本号 C.05 及以上。（版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击“设置 > 软件更新 > 右上角设置按钮 > 升级尝鲜 > 升级公测”，然后根据提示进行申请。

IT之家了解到，ColorOS 12 官方此前已公布第二季度的升级列表，其中大家比较关心的一加 9RT 将于 6 月由 ColorOS 12 升级到 Coloros12.1 公测版，而一加 7T Pro 、一加 7T 、一加 7 Pro、 一加 7 将直接由氢 OS11 升级到 Coloros12.1 公测。

剩下的几个还包括 OPPO Reno3 5G、A53 5G、Reno7 基础版、Reno Ace、Reno10 倍变焦版、RenoAce 高达版、Reno 巴萨定制版、A36、K9s 5G 等机型迎来公测。