快狗打车赴港上市，现已提交上市申请书

IT之家 4 月 24 日消息，快狗打车 GOGOX 现已向港交所提交上市申请书，即将在香港 IPO 上市。

据公开资料，快狗打车是前身为 58 速运，隶属于到家集团，于 2018 年 8 月正式更名为“快狗打车”，定位为“拉货的打车平台”，致力于为用户随时随地提供拉货、搬家、运东西等的短途货品运送及交易服务平台，以全流程闭环的线上交易平台和社会化运力为基础，致力于高效满足各类用户的不同类型短途货物运输及物品运送需求。

快狗打车目前已在亚洲五个国家及地区（即中国内地、香港、新加坡、韩国及印度）的 340 多个城市开展业务，平台已有约 450 万名注册司机，注册用户约 2480 万，累计服务企业 33000 + 家。

招股书显示，快狗打车 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年营收分别为 4.53 亿元、5.48 亿元、5.3 亿元、6.6 亿元；毛利分别为 1 亿元、1.73 亿元、1.83 亿元、2.42 亿元；期内亏损分别为 10.71 亿元、1.84 亿元、6.58 亿元、8.73 亿元。

截至 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 12 月 31 日，快狗打车分别拥有约 1450 万、1980 万名、2400 万及 2760 万名注册托运人以及 130 万名、300 万名、420 万名及 520 万名注册司机。

IT之家了解到，快狗打车控股有限公司今年 2 月开启预路演，在香港交易所披露聆讯后的招股书，其将很快展开招股、挂牌上市。中金公司、瑞银、交银国际、农银国际为其联席保荐人。

据港交所披露，本次上市估值约 30 亿美元（折合人民币 190 亿元），募资 4-5 亿美元。

成立至今，快狗总共获得 3 轮融资。工商信息显示，2015 年 1 月 19 日，快狗打车获得数千万人民币的天使轮融资；2018 年 8 月 6 日完成 A 轮融资，从淘宝中国融资 2.5 亿美元；2021 年 07 月 13 日，快狗打车拿到了近亿美元的战略融资。