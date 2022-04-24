工信部：一季度软件业务收入超 2 万亿元

IT之家 4 月 24 日消息，工信部数据显示，一季度，我国软件业务收入 20060 亿元，同比增长 11.6%，增速与 1-2 月份持平，较 2020 和 2021 年同期的两年平均增速提高 2.7 个百分点。

IT之家了解到，一季度，我国软件业利润总额 2031 亿元，同比下降 3.9%，降幅较 1-2 月份收窄 3.7 个百分点。以下为工信部公告。

2022 年一季度软件业经济运行情况

软件业务收入保持平稳增长。一季度，我国软件业务收入 20060 亿元，同比增长 11.6%[1]，增速与 1-2 月份持平，较 2020 和 2021 年同期的两年平均增速提高 2.7 个百分点。

图 1 软件业务收入增长情况

利润总额降幅收窄。一季度，软件业利润总额 2031 亿元，同比下降 3.9%，降幅较 1-2 月份收窄 3.7 个百分点。

图 2 软件业利润总额增长情况

软件业务出口增速回落。一季度，软件业务出口 116 亿美元，同比增长 4.3%，增速较 1-2 月份回落 2.8 个百分点。其中，外包服务出口同比增长 14.1%。

图 3 软件业务出口增长情况

分领域运行情况



软件产品收入增长回暖。一季度，软件产品收入 5097 亿元，同比增长 9.8%，增速较 1-2 月份提高 0.8 个百分点，占全行业收入的比重为 25.4%。其中，工业软件产品收入 514 亿元，同比增长 12.1%；基础软件收入同比增长 9.5%。

信息技术服务收入增速突出。一季度，信息技术服务收入 13102 亿元，同比增长 13.7%，高出全行业整体增速 2.1 个百分点，在全行业收入中占比为 65.3%。其中，云计算、大数据服务共实现收入 2052 亿元，同比增长 10.4%，占信息技术服务收入的比重为 15.7%；集成电路设计收入 538 亿元，同比增长 17.2%；电子商务平台技术服务收入 1916 亿元，同比增长 19.7%；工业互联网平台服务收入同比增长 17.4%。

信息安全产品和服务收入加快增长。一季度，信息安全产品和服务收入 338 亿元，同比增长 12.9%，增速较 1-2 月份提高 1.5 个百分点。

嵌入式系统软件收入增速回落。一季度，嵌入式系统软件收入 1522 亿元，同比增长 0.3%，增速较 1-2 月份回落 7.5 个百分点。

图 4 2021 年和 2022 年一季度软件业分类收入占比情况

分地区运行情况



东部地区软件业收入稳步增长，中西部地区增势突出。一季度，东部地区完成软件业务收入 16565 亿元，同比增长 10.7%，增速较 1-2 月份回落 0.1 个百分点；中部地区完成软件业务收入 666 亿元，同比增长 14.7%，高出全行业整体增速 3.1 个百分点；西部地区完成软件业务收入 2472 亿元，同比增长 18.2%，高出全行业整体增速 6.6 个百分点；东北地区完成软件业务收入 356 亿元，同比增长 2.4%，增速较 1-2 月份回落 4.4 个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为 82.6%、3.3%、12.3% 和 1.8%。

图 5 2022 年一季度软件业分地区收入增长情况

主要软件大省业务收入占比小幅下降。一季度，软件业务收入居前 5 名的省份中, 北京市、广东省、江苏省、浙江省、上海市软件收入分别为 4395 亿元、3785 亿元、2806 亿元、1726 亿元和 1648 亿元，分别增长 13.2%、6.1%、10.5%、5.4% 和 17.6%，五省 (市) 合计软件业务收入 14360 亿元，占全国比重为 71.6%，占比较去年同期回落 0.8 个百分点。

图 6 2022 年一季度软件业务收入前十省市增长情况

中心城市软件业务收入增长放缓，利润总额仍呈负增长。一季度，全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 10397 亿元，同比增长 8.3%，增速较 1-2 月份回落 0.7 个百分点，占全国软件业务收入比重为 51.8%，较去年同期回落 1.6 个百分点。其中，宁波市、济南市、厦门市、西安市、广州市、大连市、武汉市和青岛市 8 个城市软件业务收入增速超过全行业整体增速。实现利润总额 1087 亿元，同比下降 11.9%。

图 7 副省级中心城市软件业务收入增长情况