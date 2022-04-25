Paypal、Venmo 宣布提高在美国的即时转账手续费

IT之家 4 月 25 日消息，Paypal 和 Venmo 当地时间周四宣布，将提高在美国的即时转账手续费。

这项更改将于 2022 年 5 月 23 日适用于 Venmo 客户，2022 年 6 月 17 日适用于 PayPal 客户。PayPal 表示，引入这些更改是为了更符合它们所呈现的价值。

借助此功能，客户可以轻松地将资金转入银行账户或借记卡，并收取一定费用。目前，PayPal 消费者账户用户支付转账金额的 1.5%，最低费用为 0.25 美元，最高为 15 美元。相同的费率适用于 Venmo 消费者和 Venmo 业务资料账户。

而在涨价之后，这些账户的转账费用将增加到转账金额的 1.75%。此外，现有上限将从 15 美元提高到 25 美元。

同时，Paypal 将企业账户的即时转账费用保持为转账金额的 15%。但是，最低费用从 0.25 美元增加到 0.50 美元。此外，取消了现有的 15 美元转账费用上限。因此，PayPal 企业账户将不再有最高费用上限。

IT之家了解到，PayPal 和 Venmo 中的标准银行转账仍然免费。但是，交易大约需要 1 到 3 个工作日，可能会有点不方便。如果着急的话，客户只能接受更高的手续费用。