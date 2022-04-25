比亚迪海豹实车曝光：零百加速仅需 3.8 秒，最大续航 700km

IT之家 4 月 25 日消息，近日网上曝光了一组比亚迪海豹的实拍图，这款车型是比亚迪海洋网继海豚后的又一款车型，未来上市后竞争对手锁定特斯拉 Model 3 等车型，从此前曝光的消息来看新车或将主打 22-28 万元价格区间。按照规划新车或将在 5 月中旬开启预售，并有望在 7 月份内上市。

IT之家了解到，根据比亚迪官方的说法，“海豹”采用了全新的海洋美学设计，轻逸生动；整体线条呈现出水波涟漪的感觉，优雅而涌动。从实拍图来看，新车采用了封闭式的前脸，两侧进气口口则运用了须状的 LED 日行灯，车身侧面新车采用轿跑化的设计风格，溜背的车顶和俯冲的腰线相得益彰，并配有掩藏式的门把手以及风车状的半封闭式轮毂，同时还配有侧摄像头和后排隐私玻璃等。尺寸方面新车的长宽高分别为 4800/1875/1460 毫米，但得益于全新 e3.0 平台的优势，其轴距达到了 2920 毫米。

动力方面，根据工信部最新披露的信息，海豹将提供三个续航版本的车型，标准续航车型配备 150kW 的后置电机，最大工况续航里程为 550km；长续航版配备 230kW 的后置电机，最大工况续驶里程为 700km；顶配四驱版本前后电机总功率达 390kW，最大工况续驶里程为 650km，0-100km / h 加速仅需 3.8 秒。