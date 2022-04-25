用牛粪发电，全国最大单体生物质 RNG 热电联产项目投产

IT之家 4 月 25 日消息，据中国能建官方消息，近日，中国能建中南院投资承建的安徽五河现代能源 RNG 热电联产项目投产，该项目是全国最大的单体生物质 RNG 热电联产项目。
官方表示，该项目装机总容量 9 兆瓦，综合能源利用率超 85%，每年可发电 7000 多万千瓦时，提供食品级工业蒸汽 4 万吨。此次投产的项目是用奶牛粪便和秸秆作为原料，经过处理变成甲烷，通过内燃发电机组进行发电。
IT之家了解到，RNG 是指可再生天然气，可用垃圾填埋场、废水处理厂和奶牛场的粪坑释放的甲烷作为原料。
IT之家 4 月 25 日消息，据中国能建官方消息，近日，中国能建中南院投资承建的安徽五河现代能源 RNG 热电联产项目投产，该项目是全国最大的单体生物质 RNG 热电联产项目。
官方表示，该项目装机总容量 9 兆瓦，综合能源利用率超 85%，每年可发电 7000 多万千瓦时，提供食品级工业蒸汽 4 万吨。此次投产的项目是用奶牛粪便和秸秆作为原料，经过处理变成甲烷，通过内燃发电机组进行发电。
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