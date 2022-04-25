Redmi K50S、K50S Pro 首曝：处理器升级台积电版高通骁龙 8 Gen1+

IT之家 4 月 25 日消息，xiaomiui 发现，Redmi K50S / Pro 和小米 12T / Pro 现已连同他们的 SoC 一起出现在 Mi Code 和 IMEI 数据库中，外媒预计它们会在 8 月和 10 月推出。

从代码来看，Redmi K50S 系列将分为 3 款设备，Redmi K50S / Pro 与 K50 系列基本相同，将采用最新的高通骁龙和联发科天玑芯片，不过这款高通芯片组将由台积电而非三星生产，也就是说 Redmi K50S 系列或将成为 Redmi 冲击高端的机型。

IT之家了解到，Redmi K50S 系列之前已经出现在 IMEI 数据库中。从型号来看，Redmi K50S 系列似乎是全球市场上推出的的小米 12T。

Redmi K50S / Pro 出现在小米 Mi Code 上

借助 Mi Code 上发现的信息，我们基本可以确定 Redmi K50S Pro 和小米 12T Pro / 12T Pro HyperCharge 将搭载台积电生产的 sm8475（或命名为高通骁龙 8 Gen 1+），似乎是小米在全球市场上唯一的骁龙 8 Gen 1+ 机型。

在小米代码的这一行中，我们可以看到型号为 L12A（Redmi K50S，小米 12T）的设备的代号是“柏拉图”，而且“柏拉图”完全基于联发科移动平台。

在下图中的代码行中，我们可以看到小米部分新机将搭载高通新一代 SoC，也就是是骁龙 8 Gen1+。

结合此前的爆料来看，小米 12S、小米 12S Pro、MIX FOLD 2 将会搭载台积电版本的骁龙 8 Gen1+，今年最后推出的旗舰手机将是 L12。

Mi Code 中的这些代码还证明小米新机将搭载骁龙 x475（可能是 8 Gen 1+ 的调制解调器）平台的代号为“蜉蝣”。这证实了蜉蝣就是 L12，即小米 12T / Redmi K50 Pro。

按照常规的地区型号来区别：

22081212CL12“蜉蝣”Redmi K50S Pro（中国）

22071212ACL12A “柏拉图” Redmi K50S（中国）

22071212AGL12A“柏拉图”小米 12T（全球）

22081212UGL12U“蜉蝣”小米 12T Pro 超级快充版（全球）

22081212GL12 “蜉蝣”小米 12T Pro（全球）

22081212RL12“蜉蝣”小米 12T Pro（日本）

也就是说，小米 12T / Pro 和 Redmi K50S / Pro 系列机型有可能暂时不会在印度发布（印度字母是 I）。

外媒认为，小米 12T 系列将采用联发科天玑旗舰处理器，而小米 12T Pro 将搭载骁龙 8 Gen 1+ 旗舰平台，有望在今年 8/10 月发布。