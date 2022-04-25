2022 年 3 月我国户均月流量达 14.98GB，同比增长 17.6% 创新高

IT之家 4 月 25 日消息，据工业和信息化部网站，一季度，电信业务收入累计完成 3935 亿元，同比增长 9.3%，增速同比提升 2.8 个百分点，较 1-2 月份提高 0.3 个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 23.9%。

其中，移动数据流量业务收入低速增长。一季度，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 1609 亿元，同比增长 1.7%，在电信业务收入中占比为 40.9%，拉动电信业务收入增长 0.7 个百分点。

电信业务使用情况方面，移动互联网流量较快增长，3 月 DOU 值创新高。一季度，移动互联网累计接入流量达 587 亿 GB，同比增长 21.8%。

IT之家了解到，截至 3 月末，移动互联网用户数达 14.4 亿户，比上年末净增 1985 万户。3 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 14.98GB / 户・月，同比增长 17.6%，比上年底高 0.26GB / 户・月。

▲ 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

此外，移动电话通话量低速增长，移动短信业务量收均增长。一季度，移动电话去话通话时长完成 5445 亿分钟，同比增长 1.4%；固定电话主叫通话时长完成 197 亿分钟，同比下降 12.8%。一季度，全国移动短信业务量同比增长 3.6%；移动短信业务收入同比增长 3.1%。

电信用户发展情况方面，固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户数持续扩大。截至 3 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.51 亿户，比上年末净增 1513 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.14 亿户，占总用户数的 93.3%，占比较上年末提升 0.3 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4596 万户，比上年末净增 1140 万户。

移动电话用户规模稳中有增，5G 用户快速发展。截至 3 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.6 亿户，比上年末净增 1820 万户。其中，5G 移动电话用户达 4.03 亿户，比上年末净增 4811 万户，占移动电话用户的 24.3%，占比较上年末提高 2.7 个百分点。