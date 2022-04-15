谨防诈骗！中国广电尚未向公众市场销售广电 5G 电话卡

IT之家 4 月 15 日消息，近期，中国广电官方公众号发布《关于提醒公众谨防诈骗的公告》。

公告显示，中国广电目前尚未对外发布任何广电 5G 商用业务套餐信息，未与任何企业进行广电 5G 电话卡营销合作，尚未向公众市场销售广电 5G 电话卡。

广电 5G 正式放号运营前，中国广电将正式公布官方指定营销渠道，公众如需办理广电 5G 业务，请到官方指定营销渠道办理。

中国广电表示，近日，本公司收到举报，某公司声称：向“中国广电”统一订制总量 2000 万张的 5G 就业上岗电话卡，0 月租、0 流量费用、流量无限、不封顶，话费每分钟 0.01 元，免费申请，收到卡后，由本人按程序要求 (刷脸、上传 身份资料等) 激活即可，等中国广电正式对外营业时同步开启使用。

在此，本公司正式声明并提示如下:

1.我公司目前尚未对外发布任何广 电 5G 商用业务套餐信息，未与任何企 业进行广电 5G 电话卡营销合作，尚未向公众市场销售广电 5G 电话卡。广电 5G 正式放号运营前，中国广电将正式公布官方指定营销渠道，公众如需办理广电 5G 业务，请到官方指定营销渠道办理。

2.该公司虚构广电 5G 电话卡套餐内容，疑似通过所谓的“免费申请”进行个人信息收集和诈骗敛财，已触犯法律法规，本公司将依法追究相应主体的法律责任。

3.提示广大社会公众警惕各类诈骗行为，特别是要求上传个人身份资料 信息，一定要提高警惕，谨防上当受骗。涉及大额钱款支出的，请首先核实 信息来源。

4. 提示广大社会公众碰到任何疑似诈骗事件时，及时拨打 110 报警或拨打本公司登记电话询问。

本公司再次提示您： 提高风险防范意识、 切实保护好个人财产及信息安全!