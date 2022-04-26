苹果开始聘请律师，阻止美国各地 Apple Store 员工成立工会

IT之家 4 月 26 日消息，随着全国各地的 Apple Store 员工开始加入工会，苹果已在 Littler Mendelson 聘请了反工会律师。

据 The Verge 报道，苹果已从位于旧金山的一家处理劳工和雇佣诉讼的律师事务所 Littler Mendelson 挖来人才。

Littler 目前正在帮助星巴克阻止员工成立工会，该公司还帮助麦当劳在 2014 年逃避了指控，当时一起案件指控该公司对参与“争取 15 美元运动”的工人进行报复。

“从一开始，我就认为工会是一件好事，”一位匿名的苹果零售员工告诉 The Verge。“商店里的薪酬是如此不平等 —— 有些没工作多久的人比在同一职位上工作多年的人赚得更多。苹果是一家愿意接受反馈但没有人采取行动的公司，有了工会支持员工，他们将面临更大的压力，让他们采取实际行动。”

IT之家了解到，继纽约中央车站 Apple Store 员工之后，美国各地的 Apple Store 员工已经悄悄地推动组织工会，理由是苹果公司不断获得创纪录的利润，而工资一直不涨。

苹果拥有超过 65000 名零售员工，其中包括销售、维修和排除产品和服务故障的人员。苹果的零售业务占该公司 2021 年 3660 亿美元收入的 36%。