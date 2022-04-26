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索尼 PS5 官宣本周支持 VRR 可变刷新率，首批可用游戏公开

2022/4/26 7:38:20 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 26 日消息，索尼在官方博客宣布，PS5 平台将于本周支持 VRR 可变刷新率，并公布了首批获支持的游戏。

索尼表示，可变刷新率 (VRR) 支持将于本周开始在全球范围内向 PS5 玩家推出。在兼容 HDMI 2.1 VRR 的电视和 PC 显示器上，VRR 会将显示器的刷新率动态同步到 PS5 主机的图形输出。

VRR 可大幅减少或消除视觉失真（例如画面撕裂问题）。由于场景画面渲染时间迅速、画质表现更清晰，并且降低了输入延迟，许多 PS5 游戏作品的游玩体验将更加流畅。

IT之家了解到，在接下来的几周内，这些游戏的 PS5 版本将收到支持 VRR 支持的游戏补丁：

  • 《Astro’s Playroom（宇宙机器人）》

  • 《使命召唤：先锋》

  • 《使命召唤：黑色行动冷战》

  • 《死亡循环》

  • 《命运 2》

  • 《鬼泣 5 特别版》

  • 《尘埃 5》

  • 《神之陨落》

  • 《蜘蛛侠重制版》

  • 《蜘蛛侠迈尔斯莫拉莱斯》

  • 《瑞奇与叮当：时空跳转》

  • 《生化危机：村庄》

  • 《小缇娜的奇幻之地》

  • 《彩虹六号：围攻》

  • 《米德加尔的部落（Tribes of Midgard）》

索尼表示，收到更新后，如果用户的 PS5 主机连接到兼容 HDMI 2.1 VRR 的电视或 PC 显示器，将自动为支持的游戏启用 VRR。用户也可以在系统设置中将其关闭。

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关键词：PlayStationPS5可变刷新率VRR

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