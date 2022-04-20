索尼 PS5 DualSense 游戏手柄已支持在 Win11/10 PC 端进行固件更新

IT之家 4 月 20 日消息，索尼 Playstation 官方宣布，PS5 DualSense 手柄现已支持在 PC 端进行固件更新。PC 端只需要下载“适用于 DualSense 无线控制器的固件更新程序”，安装启动后，将手柄连接至电脑，按照说明操作即可进行更新，而无需连接至 PS5。

更新无线控制器固件

通过更新固件可以改善 DualSense 无线控制器的性能。使用前，请务必将固件更新到最新版本。若要更新固件，需要使用 Windows 电脑和应用程序 [适用于 DualSense 无线控制器的固件更新程序]。

系统要求

更新

如果是首次更新固件，则需要在 Windows 电脑上安装应用程序。下次需要更新固件时，请从步骤 3 开始操作。

1.下载 [适用于 DualSense 无线控制器的固件更新程序]，并将其保存到桌面或其他位置。

2.运行安装文件，然后按照屏幕上的说明安装应用程序。在安装过程中，你可能会看到下载使用 [适用于 DualSense 无线控制器的固件更新程序] 所需的其他软件的请求。若要下载该软件，请按照屏幕上的说明操作。

3.启动 [适用于 DualSense 无线控制器的固件更新程序]。

4. 使用 USB 连接线将控制器连接到 Windows 电脑，然后按照屏幕上的说明开始更新。

更新过程中不要关闭 Windows 电脑或断开 USB 连接线的连接。

更新完成后，将显示一条消息。选择 [OK] 以结束更新过程。

一次只能更新一个控制器的固件。若要更新多个控制器的固件，则需要逐一对每个控制器进行更新。

索尼表示，我们不时会推出 DualSense 无线控制器的更新，确保控制器能够正常运作。将 PS5 系统软件更新至新的版本或启动 [适用于 DualSense 无线控制器的固件更新程序] 应用程序时，你会收到新固件更新的通知。SIE 强烈建议玩家在我们推出更新后，尽快安装最新更新，否则可能会导致控制器有安全之虞以及 / 或者造成控制器无法正常运作。